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Гол Сперцяна и передача Тикнизяна помогли Армении разгромить Латвию в матче Лиги наций

Завершился матч 1-го тура группы 4 Лиги С Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Армении и Латвии.

Источник: Hakob Berberyan

Игра проходила на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович (Сербия). Матч закончился победой Армении со счётом 4:1.

На шестой минуте Армения открыла счёт: забил Ваган Бичахчян с передачи Наира Тикнизяна. На девятой минуте армянский защитник Георгий Арутюнян срезал мяч в свои ворота. На 36-й минуте уже игрок сборной Латвии Каспарс Дубра забил автогол. На 38-й минуте отличился армянский нападающий Лукас Селараян. На 86-й минуте полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян установил окончательный счёт в матче — 4:1.

В указанной группе, кроме Армении и Латвии, выступают Северная Македония и Фарерские острова.

Армения
4:1
Первый тайм: 2:1
Латвия
Футбол, Лига наций C, Группа 4
7.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Vazgen Sargsyan Republican Stadium
Главные тренеры
Александр Петраков
Паоло Николато
Голы
Армения
Ваан Бичахчян
(Наир Тикнизян)
6′
Каспарс Дубра
35′
Лукас Мануэль Селаррайян
48′
Эдуард Сперцян
(Грант-Леон Ранос)
86′
Латвия
Георгий Арутюнян
9′
Составы команд
Армения
1
Огнен Чанчаревич
3
Вараздат Ароян
4
Георгий Арутюнян
21
Наир Тикнизян
6
Угочукву Иву
8
Эдуард Сперцян
13
Камо Оганесян
2
Андре Чалишир
75′
22
Сергей Мурадян
10
Лукас Мануэль Селаррайян
83′
17
Грант-Леон Ранос
23
Ваан Бичахчян
65′
7
Эдгар Севикян
9
Артур Серобян
66′
18
Жирайр Шагоян
Латвия
23
Рихардс Матревицс
6
Кристерс Тоберс
13
Райвис Юрковскис
14
Андрей Цыганик
22
Алексей Савельев
20
Роберт Ульдрикис
4
Каспарс Дубра
63′
2
Даниэлс Балодис
7
Эдуард Дашкевич
63′
15
Дмитрий Зеленков
10
Янис Икауниекс
69′
82′
3
Ренарс Варславанс
16
Алвис Яунземс
64′
11
Робертс Савальниекс
17
Лукас Вапне
22′
63′
9
Владислав Гутковский
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
3
5
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
3
9
Фолы
13
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Ненад Минакович
(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти