Гол Сперцяна и передача Тикнизяна помогли Армении разгромить Латвию в матче Лиги наций

На шестой минуте Армения открыла счёт: забил Ваган Бичахчян с передачи Наира Тикнизяна. На девятой минуте армянский защитник Георгий Арутюнян срезал мяч в свои ворота. На 36-й минуте уже игрок сборной Латвии Каспарс Дубра забил автогол. На 38-й минуте отличился армянский нападающий Лукас Селараян. На 86-й минуте полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян установил окончательный счёт в матче — 4:1.