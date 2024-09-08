Футболисты сборной Германии разгромили команду Венгрии на старте Лиги наций

В других матчах игрового дня сборная Нидерландов дома обыграла боснийцев (5:2), сборная Грузии на своем поле победила команду Чехии (4:1), сборная Англии на выезде переиграла команду Ирландии (2:0), сборная Греции при своих болельщиках справилась с командой Финляндии (3:0), албанцы в гостях оказалась сильнее команды Украины (2:1), сборная Армении в родных стенах одержала победу над командой Латвии (4:1), сборная Мальты в гостях уступила команде Молдавии (0:2), сборная Фарерских островов дома сыграла вничью с командой Северной Македонии (1:1).