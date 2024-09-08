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Футболисты сборной Германии разгромили команду Венгрии на старте Лиги наций

Встреча завершилась со счетом 5:0.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу со счетом 5:0 обыграла команду Венгрии в матче группового этапа Лиги наций. Встреча прошла в Дюссельдорфе.

Забитыми мячами отметились Никлас Фюллькруг (27-я минута), Джамал Мусиала (58), Флориан Вирц (66), Александар Павлович (77) и Кай Хаверц (81, с пенальти).

Сборные Германии и Венгрии провели первый матч в текущем розыгрыше Лиги наций. В следующем туре немцы встретятся на выезде с командой Нидерландов, венгры примут сборную Боснии и Герцеговины. Встречи пройдут 10 сентября.

В других матчах игрового дня сборная Нидерландов дома обыграла боснийцев (5:2), сборная Грузии на своем поле победила команду Чехии (4:1), сборная Англии на выезде переиграла команду Ирландии (2:0), сборная Греции при своих болельщиках справилась с командой Финляндии (3:0), албанцы в гостях оказалась сильнее команды Украины (2:1), сборная Армении в родных стенах одержала победу над командой Латвии (4:1), сборная Мальты в гостях уступила команде Молдавии (0:2), сборная Фарерских островов дома сыграла вничью с командой Северной Македонии (1:1).

Лига наций проводится в четвертый раз. Действующим победителем турнира является сборная Испании, также соревнование выигрывали команды Португалии (2019) и Франции (2021). Сборная России не принимает участия в международных турнирах из-за решения Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций в связи с ситуацией на Украине.

Лига наций является этапом отбора на чемпионат мира 2026 года. Четыре лучшие команды среди победителей групп получат возможность сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство, если не займут два первых места в отборочной группе.

Германия
5:0
Первый тайм: 1:0
Венгрия
Футбол, Лига наций А,
7.09.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Merkur Spiel-Arena
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн
Марко Росси
Голы
Германия
Никлас Фюллкруг
(Джамал Мусиала)
27′
Джамал Мусиала
(Флориан Вирц)
58′
Флориан Вирц
(Джамал Мусиала)
66′
73862
(Джамал Мусиала)
77′
Кай Хаверц
81′
Составы команд
Германия
1
Марк-Андре тер Штеген
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
10
Джамал Мусиала
17
Флориан Вирц
7
Кай Хаверц
15
Нико Шлоттербек
69′
2
Робин Кох
22
Давид Раум
69′
20
Беньямин Хенрикс
5
Паскаль Гросс
60′
25
Александр Павлович
8
Роберт Андрих
82′
19
Ангело Штиллер
9
Никлас Фюллкруг
60′
14
Максимилиан Байер
Венгрия
1
Петер Гулачи
3
Ботонд Балог
4
Мартон Дардаи
6
Вилли Орбан
10
Доминик Собослаи
13
Ондраш Шафер
7
Лоик Него
9′
46′
14
Бендегуз Болла
11
Милош Керкез
66′
18
Жолт Надь
8
Адам Надь
82′
15
Тамаш Никичер
19
Барнабаш Варга
66′
9
Мартин Адам
20
Роланд Шоллои
75′
23
Кевин Чобот
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
6
8
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
13
Фолы
10
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти