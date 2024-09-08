Германия после Евро — мощь. И это несмотря на потерю четырех звезд

Команду Росси подбил второй пропущенный гол. Венгры как будто смирились с тем, что проиграют Германии на её территории, как и на Евро-2024. Только тогда было 2:0, а теперь немцы настреляли больше. Мусиала на кураже поучаствовал в третьем забитом хозяевами голе. Вирц пошёл в смелый проход с левого фланга в центр, почти потерял мяч, однако повезло с отскоком. Мусиала забрал мяч и великодушно вернул его хавбеку «Байера». Вирц пробил низом, точно между ног Орбану.