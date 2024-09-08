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Почему Черчесову рано радоваться после ничьей с Норвегией

Взгляд на дебют российского тренера во главе сборной Казахстана.

Источник: Reuters

Сегодня, 8 сентября, «Зенит» сыграет в Алма-Ате с «Кайратом» — товарищеская встреча приурочена к его 70-летию. Матч состоится на том же стадионе, где двумя днями ранее неплохо дебютировал в роли главного тренера сборной Казахстана Станислав Черчесов — 0:0 в 1-м туре Лиги наций с Норвегией. После недавних отставок Александра Кержакова из того же «Кайрата» и Дмитрия Парфенова из «Актобе» 61-летний специалист остался нашим единственным представителем в местном футболе. Существовал вариант, что «Актобе» возглавит покинувший «Ахмат» Магомед Адиев, но менеджмент клуба выбрал другой путь — команду принял Игорь Леонов.

Между тем в чемпионате Казахстана идет яростная борьба за титул — как на поле, так и за его пределами. Увольнения Кержакова, шедшего на первом месте, и Парфенова, который вышел в финал Кубка страны, могут показаться сенсационными лишь на первый взгляд. На самом деле казахстанский клубный футбол настолько соткан из интриг и разных закулисных историй, что удивляться не нужно — никогда и ничему. При этом ситуация в той или иной команде способна измениться просто стремительно.

Любому российскому тренеру, который надумает работать в Казахстане, следует быть готовым к критике и отставке в любой момент. К Черчесову это тоже относится в полной мере, пусть он возглавляет сборную, а не клуб. Ничью во встрече с Холанном и Ко в стране восприняли как удачный результат, кто-то даже назвал ее сенсацией, так что в Словению, где матч состоится 9 сентября, Станислав Саламович улетел на более-менее благоприятном фоне. Но обольщаться не стоит: достаточно раз-другой оступиться (что в такой сильной группе Лиги наций не исключено) — и местное футбольное сообщество вполне способно сменить хорошие отзывы на призывы отправить Черчесова домой вслед за Кержаковым и Парфеновым. Кстати, не сомневаюсь, что ряд представителей казахстанских СМИ с самого начала ждут именно такого поворота событий.

Австрия, Словения и Норвегия — прекрасные спарринг-партнеры перед стартующим в марте будущего года отборочным турниром ЧМ-2026. Но до этого момента Черчесову еще надо добраться в сегодняшнем качестве. Казахстан — аутсайдер одной из групп сильного дивизиона В Лиги наций, куда взлетел при Адиеве и нынешнем президенте местной федерации футбола Адлете Барменкулове. И если казахстанцы не вернутся в дивизион С, это станет чудом.

А чудеса ведь происходят не так часто, так что футбольному Казахстану, возможно, стоит заранее определиться с будущим Черчесова и сразу доверить ему проведение во главе национальной команды полного отбора на ЧМ — в сотрудничестве с тренерами молодежной и юношеской сборных. Речь не о контракте с федерацией, который и так рассчитан на весь цикл, а о поддержке. И хотя бы временном нейтралитете скептиков, которые судят о Черчесове с чужих слов и пока не имеют о нем полного представления.

При этом не сомневаюсь, что Станислав Саламович как раз ставит перед собой задачу остаться в дивизионе В ЛН и сделает все возможное, чтобы ее решить. Уверен, что тренер не обольщается ничейным исходом против Норвегии и понимает, что работы еще непочатый край. А если своему тренеру поверят футболисты, то получат шанс на то самое чудо. Лишь взаимное доверие всех сторон (не только внутри национальной команды, но и вокруг нее) может помочь Казахстану сделать шаг вперед.

Георгий Кудинов

Казахстан
0:0
Первый тайм: 0:0
Норвегия
Футбол, Лига наций B,
6.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Столе Сольбаккен
Составы команд
Казахстан
12
Игорь Шацкий
3
Нуралы Алип
4
Марат Быстров
18
Алибек Касым
42′
22
Александр Марочкин
8
Асхат Тагыберген
11
Ян Вороговский
7
Рамазан Оразов
58′
6
Айбол Абикен
72′
17
Абат Аймбетов
58′
10
Максим Самородов
19
Бактиер Зайнутдинов
38′
63′
14
Рамазан Каримов
23
Ислам Чесноков
75′
80′
20
Эльхан Астанов
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
4
Лео Эстигор
5
Давид Меллер Вольфе
14
Юлиан Рюэрсон
21
Андреас Ханче-Ольсон
10
Мартин Эдегор
9
Эрлин Бреут Холанн
6
Патрик Берг
70′
8
Сандер Берге
22
Феликс Хорн Мюре
70′
19
Арон Деннум
78′
7
Александр Серлот
70′
11
Йорген Странд Ларсен
20
Антонио Нуса
84′
23
Синдре Валле Эгели
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
20
0
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
2
1
Угловые
12
12
Фолы
9
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Аллард Линдхаут
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти