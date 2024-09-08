Почему Черчесову рано радоваться после ничьей с Норвегией

Любому российскому тренеру, который надумает работать в Казахстане, следует быть готовым к критике и отставке в любой момент. К Черчесову это тоже относится в полной мере, пусть он возглавляет сборную, а не клуб. Ничью во встрече с Холанном и Ко в стране восприняли как удачный результат, кто-то даже назвал ее сенсацией, так что в Словению, где матч состоится 9 сентября, Станислав Саламович улетел на более-менее благоприятном фоне. Но обольщаться не стоит: достаточно раз-другой оступиться (что в такой сильной группе Лиги наций не исключено) — и местное футбольное сообщество вполне способно сменить хорошие отзывы на призывы отправить Черчесова домой вслед за Кержаковым и Парфеновым. Кстати, не сомневаюсь, что ряд представителей казахстанских СМИ с самого начала ждут именно такого поворота событий.