Сборная Белоруссии одержала первую победу в Лиге наций-2024/25

Единственный гол был забит на 76-й минуте: отличился Валерий Громыко.
Для белорусской сборной эта победа стала первой в текущем розыгрыше. В первом туре третьей группы Лиги C она сыграла вничью с Болгарией (0:0).
В Люксембурге состоялся матч группового этапа лиги наций-2024/25, в котором сборная Люксембурга уступила команде Белоруссии со счетом 0:1.
Единственный гол был забит на 76-й минуте: отличился Валерий Громыко.
Для белорусской сборной эта победа стала первой в текущем розыгрыше. В первом туре третьей группы Лиги C она сыграла вничью с Болгарией (0:0).
Люк Хольц
Карлос Алос
Валерий Громыко
(Кирилл Печенин)
76′
1
Энтони Мори
2
Максим Шано
86′
13
Дирк Карлсон
8
Кристофер Мартинс
89′
16
Леандру Баррейру
9
Данел Синани
11
Эдвин Муратович
15
Элдин Дзогович
83′
20
Тимоте Рупиль
18
Лоран Янс
46′
17
Мика Пинту
19
Матиас Олесен
46′
21
Себастьен Тилль
4
Флориан Бонерт
45′
65′
3
Энес Махмутович
16
Федор Лапоухов
2
Кирилл Печенин
3
Павел Забелин
4
Александр Мартынович
71′
20
Захар Волков
9
Макс Эбонг
53′
13
Сергей Карпович
67′
15
Юрий Ковалев
84′
8
Александр Селява
46′
14
Евгений Яблонский
10
Иван Бахар
42′
11
Максим Киреев
7
Евгений Шикавка
85′
6
Герман Барковский
23
Дмитрий Антилевский
67′
17
Валерий Громыко
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
11
1
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
7
14
Фолы
14
3
Офсайды
3
Главный судья
Лоуренс Виссер
(Бельгия)