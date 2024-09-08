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Сборная Белоруссии одержала первую победу в Лиге наций-2024/25

В Люксембурге состоялся матч группового этапа лиги наций-2024/25, в котором сборная Люксембурга уступила команде Белоруссии со счетом 0:1.

Источник: РИА "Новости"

Единственный гол был забит на 76-й минуте: отличился Валерий Громыко.

Для белорусской сборной эта победа стала первой в текущем розыгрыше. В первом туре третьей группы Лиги C она сыграла вничью с Болгарией (0:0).

Люксембург
0:1
Первый тайм: 0:0
Беларусь
Футбол, Лига наций C, Группа 3
8.09.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Stade de Luxembourg
Главные тренеры
Люк Хольц
Карлос Алос
Голы
Беларусь
Валерий Громыко
(Кирилл Печенин)
76′
Составы команд
Люксембург
1
Энтони Мори
2
Максим Шано
86′
13
Дирк Карлсон
8
Кристофер Мартинс
89′
16
Леандру Баррейру
9
Данел Синани
11
Эдвин Муратович
15
Элдин Дзогович
83′
20
Тимоте Рупиль
18
Лоран Янс
46′
17
Мика Пинту
19
Матиас Олесен
46′
21
Себастьен Тилль
4
Флориан Бонерт
45′
65′
3
Энес Махмутович
Беларусь
16
Федор Лапоухов
2
Кирилл Печенин
3
Павел Забелин
4
Александр Мартынович
71′
20
Захар Волков
9
Макс Эбонг
53′
13
Сергей Карпович
67′
15
Юрий Ковалев
84′
8
Александр Селява
46′
14
Евгений Яблонский
10
Иван Бахар
42′
11
Максим Киреев
7
Евгений Шикавка
85′
6
Герман Барковский
23
Дмитрий Антилевский
67′
17
Валерий Громыко
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
11
1
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
7
14
Фолы
14
3
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Лоуренс Виссер
(Бельгия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти