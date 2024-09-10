У Черчесова — первое и чувствительное поражение с Казахстаном. У Шешко — хет-трик

Казахстан в этом матче выглядел заметно хуже, чем с Норвегией. Словенцы, как и скандинавы, подолгу владели мячом, но команда Черчесова допускала у своих ворот намного больше моментов. Особенно активным в составе соперника был Шешко: звезда бундеслиги мог отличиться практически сразу, но сделал это на 23-й минуте, изящно перекинув казахстанского голкипера Шацкого. А на исходе получаса нападающий «Лейпцига» оформил дубль.