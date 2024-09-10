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У Черчесова — первое и чувствительное поражение с Казахстаном. У Шешко — хет-трик

Сборная Словении без проблем справилась с командой российского тренера.

Сборная Казахстана проиграла Словении в матче 2-го тура Лиги наций. Исход встречи был определен уже в первые полчаса, за которые два мяча забил нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко. В середине второго тайма форвард оформил хет-трик и установил окончательный счет — 3:0. Это первое поражение Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана.

«На каком базаре продается дух победителей?»

После домашней ничьей с Норвегией команда Черчесова отправилась в Словению, с которой у всех российских болельщиков связаны негативные воспоминания. Казахстан альпийская сборная тоже покусала: в отборочном турнире Евро-2024 эти две команды до последнего боролись за прямую путевку в Германию, но Словения в финальном туре вырвала ее, победив в очной встрече.

Черчесов перед игрой с Норвегией пошутил, что попробует остановить нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна с помощью автомата Калашникова. Сдержать его удалось — 0:0. Перед матчем в Любляне экс-тренер сборной России вновь повеселил журналистов. Когда его спросили о том, как выработать дух победителей для попадания на ЧМ-2026, Черчесов ответил:

«Мы о чемпионате мира еще не думаем. Если вы мне подскажете, на каком базаре продается дух победителей, я обязательно туда съезжу. Это приобретается через игры, через тренировки и так далее. Поэтому мы и здесь».

Бенефис бомбардира «Лейпцига»

Казахстан в этом матче выглядел заметно хуже, чем с Норвегией. Словенцы, как и скандинавы, подолгу владели мячом, но команда Черчесова допускала у своих ворот намного больше моментов. Особенно активным в составе соперника был Шешко: звезда бундеслиги мог отличиться практически сразу, но сделал это на 23-й минуте, изящно перекинув казахстанского голкипера Шацкого. А на исходе получаса нападающий «Лейпцига» оформил дубль.

Казахстан впервые создал что-то напоминающее голевой момент на 59-й минуте, когда Зайнутдинов издали пробил сильно, но точно в руки Облаку. А вскоре Шешко сделал хет-трик — первый в национальной сборной. Теперь на счету 21-летнего форварда 15 голов за Словению, он ворвался в пятерку лучших снайперов в ее истории.

Хозяева могли забить еще: шансы отличиться были и у Элшника, и у принадлежащего «Зениту» Дркушича, и у того же Шешко. Но счет так и остался 3:0 — разумеется, он полностью устроил команду Матьяжа Кека.

Теперь Словения лидирует в группе 3 дивизиона В Лиги наций, а Казахстан занимает последнее место без голов, но с одним турнирным баллом. Следующий матч команда Станислава Черчесова тоже проведет в гостях — в октябре она встретится с Австрией.

Гоша Чернов

Словения
3:0
Первый тайм: 2:0
Казахстан
Футбол, Лига наций B,
9.09.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Stozice Stadium
Главные тренеры
Матьяж Кек
Станислав Черчесов
Голы
Словения
Беньямин Шешко
(Жан Целар)
23′
Беньямин Шешко
28′
Беньямин Шешко
(Эрик Янжа)
63′
Составы команд
Словения
1
Ян Облак
13
Эрик Янжа
21
Ваня Дркушич
6
Яка Бийол
10
Тими Элшник
22
Адам Гнезда Черин
20
Петар Стоянович
77′
7
Йосип Иличич
23
Давид Брекало
87′
3
Юре Балковец
11
Беньямин Шешко
87′
14
Ясмин Куртич
17
Ян Млакар
20′
64′
5
Йон Горенц-Станкович
19
Жан Целар
37′
64′
18
Жан Випотник
Казахстан
12
Игорь Шацкий
3
Нуралы Алип
22
Александр Марочкин
8
Асхат Тагыберген
11
Ян Вороговский
19
Бактиер Зайнутдинов
2
Сергей Малый
35′
46′
18
Алибек Касым
4
Марат Быстров
76′
14
Лев Скворцов
7
Рамазан Оразов
57′
20
Эльхан Астанов
10
Максим Самородов
46′
23
Ислам Чесноков
17
Абат Аймбетов
76′
16
Айбар Жаксылыков
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
7
10
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
0
11
Фолы
11
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти