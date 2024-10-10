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Италия — Бельгия: стартовые составы команд на матч Лиги наций

Сегодня, 10 октября, в матче 3-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА встретятся сборные Италии и Бельгии.

Источник: Reuters

Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Начало игры — в 21:45 мск.

Команды назвали стартовые составы.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Камбьязо, Фраттези, Риччи, Тонали, Димарко, Пеллегрини, Ретеги.

Бельгия: Кастельс, Теате, Де Кёйпер, Фас, Кастань, Тилеманс, Мангала, Доку, Троссард, Де Кетеларе, Опенда.

Италия занимает первое место в группе 2. Команда набрала шесть очков за два матча. Бельгия (3) находится на третьей строчке.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

Италия
Бельгия
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь