Италия — Бельгия: стартовые составы команд на матч Лиги наций

Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Начало игры — в 21:45 мск.
Команды назвали стартовые составы.
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Камбьязо, Фраттези, Риччи, Тонали, Димарко, Пеллегрини, Ретеги.
Бельгия: Кастельс, Теате, Де Кёйпер, Фас, Кастань, Тилеманс, Мангала, Доку, Троссард, Де Кетеларе, Опенда.
Италия занимает первое место в группе 2. Команда набрала шесть очков за два матча. Бельгия (3) находится на третьей строчке.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.