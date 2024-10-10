Сборная Северной Македонии разгромила команду Латвии

Встреча группы 4 лиги C, прошедшая в Риге, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Яни Атанасов (35-я минута), Лирим Кямили (70) и Элиф Элмас (90+5).
Сборная Северной Македонии (7 очков) лидирует в турнирной таблице группы 4. Далее идут команды Армении (3), Латвии (3) и Фарерских Островов (1).
В матче группы 2 лиги D команда Молдавии в Кишиневе переиграла сборную Андорры — 2:0. Молдавская команда (6) занимает первую строчку в таблице после двух матчей. Ниже располагаются сборные Мальты (3) и Андорры (0).
В составе сборной Молдавии полный матч провел защитник московского «Спартака» Олег Рябчук, полузащитник воронежского «Факела» Никита Моцпан вышел в старте, получил желтую карточку и был заменен на 58-й минуте.