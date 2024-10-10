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Сборная Северной Македонии разгромила команду Латвии

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Сборная Северной Македонии по футболу нанесла поражение команде Латвии в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Источник: Reuters

Встреча группы 4 лиги C, прошедшая в Риге, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Яни Атанасов (35-я минута), Лирим Кямили (70) и Элиф Элмас (90+5).

Сборная Северной Македонии (7 очков) лидирует в турнирной таблице группы 4. Далее идут команды Армении (3), Латвии (3) и Фарерских Островов (1).

В матче группы 2 лиги D команда Молдавии в Кишиневе переиграла сборную Андорры — 2:0. Молдавская команда (6) занимает первую строчку в таблице после двух матчей. Ниже располагаются сборные Мальты (3) и Андорры (0).

В составе сборной Молдавии полный матч провел защитник московского «Спартака» Олег Рябчук, полузащитник воронежского «Факела» Никита Моцпан вышел в старте, получил желтую карточку и был заменен на 58-й минуте.

Латвия
0:3
Первый тайм: 0:1
Северная Македония
Футбол, Лига наций C, Группа 4
10.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Skonto
Главные тренеры
Паоло Николато
Благоя Милевски
Голы
Северная Македония
Яни Атанасов
(Боян Миовски)
35′
Лирим Камили
70′
Эльиф Эльмас
90+3′
Составы команд
Латвия
23
Рихардс Матревицс
2
Даниэлс Балодис
6
Кристерс Тоберс
10
Янис Икауниекс
13
Райвис Юрковскис
14
Андрей Цыганик
43′
8
Ренарс Варславанс
3
Виталий Ягодинский
71′
20
Роберт Ульдрикис
15
Дмитрий Зеленков
82′
7
Эдуард Дашкевич
22
Алексей Савельев
82′
17
Лукас Вапне
9
Владислав Гутковский
17′
18
Дарио Шиц
Северная Македония
1
Столе Димитриевски
5
Йован Манев
7
Эльиф Эльмас
10
Энис Барди
16
Исник Алими
21
Яни Атанасов
3
Стефан Ашковски
55′
13
Боян Димоски
61′
6
Висар Муслиу
55′
18
Тихомир Костадинов
8
Эзджан Алиоски
65′
19
Милан Ристовски
81′
15
Давид Бабунски
65′
23
Лирим Камили
9
Боян Миовски
85′
14
Дарко Велковски
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
14
2
Удары в створ
7
1
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
11
Фолы
12
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Якоб Сундберг
(Дания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Латвия
Северная Македония
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь