Харрисбург
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Австрия — Казахстан: стартовые составы команд на матч Лиги наций УЕФА

Сегодня, 10 октября, в матче 3-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА встретятся сборные Австрии и Казахстана.

Источник: КФФ

Команды будут играть на стадионе «Райффайзен-Арена» в Линце (Австрия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Доном Робертсоном (Шотландия). Начало игры — в 21:45 мск.

Стартовые составы команд.

Австрия: Шлагер, Прасс, Линхарт, Траунер, Пош, Зайвальд, Лаймер, Забитцер, Баумгартнер, Шмид, Адаму.

Казахстан: Шацкий, Касым, Алип, Астанов, Абикен, Вороговский, Зайнутдинов, Исламхан, Тагыберген, Чесноков, Жаксылыков.

Австрия занимает третье место в группе 3. Команда набрала одно очко за два матча. Казахстан (1) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается Словения (4).

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

Казахстан
Австрия
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь