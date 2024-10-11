Разгром в битве Черчесова и Рангника. Австрия уничтожила Казахстан

Российский тренер в перерыве поменял Исламхана и Абикена на Оразова и Самородова, перестроившись с трёх центральных защитников на двух. Изменило ли это что-то? И да, и нет. С одной стороны, казахстанцы заиграли смелее. С другой — Австрии было всё равно, она понеслась вновь забивать и быстро сделала это дважды. Линхарт во время углового перепрыгнул Алипа с Касымом и пробил Шацкого, хоть тот и задел мяч. А Баумгартнер спокойно прошёл по центру и отпасовал на Забитцера — Марсель в касание закрутил под дальнюю штангу.