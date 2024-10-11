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Разгром в битве Черчесова и Рангника. Австрия уничтожила Казахстан

Команда российского тренера пропустила четыре раза, а могла и больше.

Источник: Getty Images

Казахстану и Станиславу Черчесову выпали тяжёлые соперники в Лиге наций. Не просто так ещё при Магомеде Адиеве пробились во второй по силе дивизион, опередив Словакию, Азербайджан и Беларусь. Теперь на пути встали Норвегия, Словения и Австрия Ральфа Рангника. Холанда остановить удалось (0:0), Шешко — нет (0:3). А теперь и от Баумгартнера с партнёрами серьёзно досталось.

Австрийцы сразу же прижали казахстанцев. К 20-й минуте соотношение ударов было катастрофичным — 9:0. Один только Прасс и штангу, и перекладину обстучал. Позже в каркас и Адаму стрельнул. Шацкий тащил, а испытания всё сыпались и сыпались. Хозяева открыли счёт на 10-й минуте: Зайвальд вслед за угловым помешал быстрому выходу соперника в атаку и поделился мячом с Баумгартнером, который технично исполнил низом в дальний угол.

Казахстан впервые зашёл в чужую штрафную на 30-й минуте. Помимо вратаря, похвалу заслуживал разве что остановивший несколько опасных атак Алип, набрав солидное количество выносов, отборов и блокировок. Сильная австрийская полузащита полностью «съедала» любые попытки соперника что-либо создать и сама при этом наиграла минимум на три гола по итогам тайма, раз за разом прощая. Да, команда Черчесова дважды подала с угла поля, и Зайнутдинов даже пробил головой — нарвался на вынос Линхарта. Но это всё крохи.

Российский тренер в перерыве поменял Исламхана и Абикена на Оразова и Самородова, перестроившись с трёх центральных защитников на двух. Изменило ли это что-то? И да, и нет. С одной стороны, казахстанцы заиграли смелее. С другой — Австрии было всё равно, она понеслась вновь забивать и быстро сделала это дважды. Линхарт во время углового перепрыгнул Алипа с Касымом и пробил Шацкого, хоть тот и задел мяч. А Баумгартнер спокойно прошёл по центру и отпасовал на Забитцера — Марсель в касание закрутил под дальнюю штангу.

Австрийцы продолжали доминировать. И на 79-й минуте надоминировали на четвёртый гол. Ещё раньше должен был забивать Арнаутович. Марко исправился и головой скинул под удар Зайдлю, а тот взял и уложил с полулёта. Оба они вышли на замену, как и сделавший заброс Гриллич. Искусство Рангника.

Статистика красноречива: 28:5 по ударам (8:1 — в створ), 4,18 xG на 0,41 по ожидаемым голам, 66% на 34% по владению, 14:3 — по угловым. По итогам первого круга у Казахстана одно очко, у Словении и Австрии — по четыре, у Норвегии — семь. Чтобы остаться в дивизионе B, нужно сильно прибавлять.

Георгий Илющенко

Австрия
4:0
Первый тайм: 1:0
Казахстан
Футбол, Лига наций B,
10.10.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Raiffeisen Arena, 14500 зрителей
Главные тренеры
Ральф Рангник
Станислав Черчесов
Голы
Австрия
Кристоф Баумгартнер
(Николас Зайвальд)
10′
Филипп Линхарт
(Романо Шмид)
53′
Марсель Забитцер
(Кристоф Баумгартнер)
56′
Маттиас Зайдль
(Марко Арнаутович)
79′
Составы команд
Австрия
1
Александр Шлагер
5
Штефан Пош
15
Филипп Линхарт
6
Николас Зайвальд
8
Александр Прасс
15′
9
Марсель Забитцер
4
Гернот Траунер
62′
11
Михаэль Свобода
18
Романо Шмид
62′
21
Патрик Виммер
19
Кристоф Баумгартнер
73′
22
Маттиас Зайдль
20
Конрад Лаймер
76′
10
Флориан Гриллич
16
Чуквубуике Адаму
62′
7
Марко Арнаутович
Казахстан
12
Игорь Шацкий
3
Нуралы Алип
65′
11
Ян Вороговский
18
Алибек Касым
20
Эльхан Астанов
89′
23
Ислам Чесноков
6
Айбол Абикен
46′
7
Рамазан Оразов
8
Асхат Тагыберген
67′
14
Аслан Дарабаев
9
Бауыржан I Исламхан
46′
10
Максим Самородов
19
Бактиер Зайнутдинов
61′
76′
2
Улар Жаксыбаев
21
Айбар Жаксылыков
59′
17
Артур Шушеначев
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
29
Удары (всего)
5
9
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
15
Угловые
3
10
Фолы
17
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Дон Робертсон
(Шотландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Австрия
Казахстан
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь