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Италия разносила Бельгию Тедеско. Но всё изменила глупость звезды Спаллетти

После удаления Пеллегрини бельгийцы совершили камбэк. А могли и побеждать.

Источник: Getty Images

Сборная Италии здорово начала выступление в Лиге наций после провала на Евро-2024. Команда Лучано Спаллетти обыграла Израиль (2:1) и Францию (3:1). В 3-м туре итальянцев дома ожидала Бельгия, которая набрала до этого три очка. Встреча на «Стадио Олимпико» получилась весёлой и динамичной.

Началась встреча сразу с забитого мяча. Уже на первой минуте атака Италии завершилась голом: Федерико Димарко добежал до линии штрафной и прострелил на дальнюю штангу, а защитник бельгийцев чуть не срезал мяч в свои ворота. Голкипер гостей Коэн Кастельс среагировал на рикошет, но на добивании первым оказался Андреа Камбьязо. 1:0 — легчайший гол для Италии.

Следом итальянцы продолжили давление на Бельгию. Команда Доменико Тедеско выглядела дезориентированной и за первые 25 минут лишь пару раз создала что-то осознанное в атаке. А вот Италия шла вперёд и добилась своего. На 24-й минуте Матео Ретеги удвоил преимущество хозяев. И снова в комбинации поучаствовали Димарко и Камбьязо: первый отдал диагональный пас на второго, а Андреа приблизился к воротам и пробил в дальний угол. Кастельс справился с угрозой, но не до конца — мяч отлетел прямо на Ретеги. Итальянский аргентинец поразил уже пустые ворота.

При счёте 2:0 сложилось впечатление, что сегодня Италия одержит максимально простую победу. Но в деле произошёл неожиданный поворот, который помог Бельгии. На 39-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Лоренцо Пеллегрини. Он безрассудно влетел сзади в ноги защитнику бельгийцев Артуру Теате. Сначала судья Эспен Эскос показал жёлтую, но после вмешательства VAR изменил цвет карточки на красный.

Что было дальше? Мгновенный гол от Бельгии! С этого же штрафного гости придумали классную комбинацию: Юри Тилеманс отдал пас на Леандро Троссарда, а тот скатил под удар Максиму Де Кёйперу. И защитник в касание пробил в нижний угол ворот Джанлуиджи Доннаруммы. Очень красивый мяч! Не факт, что в эту международную неделю забьют круче.

Во втором тайме Бельгия пользовалась численным преимуществом, действуя агрессивнее. Италия также не забывала выбираться в атаку, но каких-то убойных моментов не создавала. Зато гости нашли свой шанс на 61-й минуте, когда Леандро Троссард сравнял счёт. После подачи в штрафную Ваут Фас головой скинул мяч во вратарскую, а вингер сборной Бельгии и «Арсенала» опередил одноклубника Риккардо Калафьори и переиграл Доннарумму. Из-за удаления Италия упустила преимущество в два мяча — вышло обидно.

При счёте 2:2 сложилось впечатление, что команды устраивает результат. Хотя Бельгия упустила отличный шанс забить ещё, но удару Луи Опенда из штрафной немного не хватило точности. А в концовке судья даже не стал смотреть повтор после попадания мяча в руку защитника бельгийцев Ваута Фаса в штрафной.

Финиш встречи получился не самым ярким. Хотя в целом игра вышла интересной. Итальянцы не проиграли ни разу за три тура — отличный результат. Команда Лучано Спаллетти сохранила первое место в своей группе. А Бельгия зацепилась за важное очко, которое в будущем может помочь в борьбе за топ-2. Да и на характере команды без лидеров (Ромелу Лукаку и Кевина Де Брёйне) такой камбэк должен сказаться положительно.

Никита Паглазов

Италия
2:2
Первый тайм: 2:1
Бельгия
Футбол, Лига наций А,
10.10.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Доменико Тедеско
Голы
Италия
Андреа Камбьясо
1′
Матео Ретеги
(Андреа Камбьясо)
24′
Бельгия
Максим Де Кейпер
(Леандро Троссар)
42′
Леандро Троссар
(Ваут Фас)
61′
Составы команд
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
90′
5
Риккардо Калафьори
20
Андреа Камбьясо
21
Алессандро Бастони
22
Джованни Ди Лоренцо
10
Лоренцо Пеллегрини
38′
3
Федерико Димарко
70′
19
Дестини Удоджи
6
Самуэле Риччи
70′
7
Николо Фаджоли
8
Сандро Тонали
80′
23
Никколо Пизилли
90+6′
16
Давиде Фраттези
90′
2
Рауль Белланова
9
Матео Ретеги
80′
18
Джакомо Распадори
Бельгия
1
Кун Кастелс
2
Зено Дебаст
4
Ваут Фас
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
10
Леандро Троссар
65′
3
Артур Теат
68′
21
Тимоти Кастань
17
Шарль Де Кетеларе
68′
6
Астер Вранкс
18
Орель Мангаля
68′
11
Доди Лукебакио
7
Жереми Доку
87′
14
Малик Фофана
9
Лоис Опенда
87′
22
Сириль Нгонге
Статистика
2
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
12
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
12
11
Фолы
15
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Италия
Бельгия
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь