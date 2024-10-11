Италия разносила Бельгию Тедеско. Но всё изменила глупость звезды Спаллетти

Следом итальянцы продолжили давление на Бельгию. Команда Доменико Тедеско выглядела дезориентированной и за первые 25 минут лишь пару раз создала что-то осознанное в атаке. А вот Италия шла вперёд и добилась своего. На 24-й минуте Матео Ретеги удвоил преимущество хозяев. И снова в комбинации поучаствовали Димарко и Камбьязо: первый отдал диагональный пас на второго, а Андреа приблизился к воротам и пробил в дальний угол. Кастельс справился с угрозой, но не до конца — мяч отлетел прямо на Ретеги. Итальянский аргентинец поразил уже пустые ворота.