Тренер сборной Бельгии Тедеско высказался о ничьей в матче с Италией в Лиге наций

Мы заиграли лучше, перейдя на схему 4−2−3−1, даже до красной карточки. Мы не слишком хорошо начали, играли недостаточно компактно до быстро пропущенного мяча. Конечно, такие игроки, как Де Брёйне, Онана и Лукаку могут здорово помочь в матчах против подобных соперников", — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.