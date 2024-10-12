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Тренер сборной Бельгии Тедеско высказался о ничьей в матче с Италией в Лиге наций

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о матче Лиги наций с национальной командой Италии (2:2).

Источник: Getty Images

"Италия начала очень сильно. Нам пришлось нелегко после быстро пропущенного мяча, потому что этот гол зарядил их уверенностью. Италия перегрузила среднюю линию, мы оказались в численном меньшинстве в центре поля, поэтому было трудно. Красная карточка, безусловно, помогла нам.

Мы заиграли лучше, перейдя на схему 4−2−3−1, даже до красной карточки. Мы не слишком хорошо начали, играли недостаточно компактно до быстро пропущенного мяча. Конечно, такие игроки, как Де Брёйне, Онана и Лукаку могут здорово помочь в матчах против подобных соперников", — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

Италия
2:2
Первый тайм: 2:1
Бельгия
Футбол, Лига наций А,
10.10.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Доменико Тедеско
Голы
Италия
Андреа Камбьясо
1′
Матео Ретеги
(Андреа Камбьясо)
24′
Бельгия
Максим Де Кейпер
(Леандро Троссар)
42′
Леандро Троссар
(Ваут Фас)
61′
Составы команд
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
90′
5
Риккардо Калафьори
20
Андреа Камбьясо
21
Алессандро Бастони
22
Джованни Ди Лоренцо
10
Лоренцо Пеллегрини
38′
3
Федерико Димарко
70′
19
Дестини Удоджи
6
Самуэле Риччи
70′
7
Николо Фаджоли
8
Сандро Тонали
80′
23
Никколо Пизилли
90+6′
16
Давиде Фраттези
90′
2
Рауль Белланова
9
Матео Ретеги
80′
18
Джакомо Распадори
Бельгия
1
Кун Кастелс
2
Зено Дебаст
4
Ваут Фас
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
10
Леандро Троссар
65′
3
Артур Теат
68′
21
Тимоти Кастань
17
Шарль Де Кетеларе
68′
6
Астер Вранкс
18
Орель Мангаля
68′
11
Доди Лукебакио
7
Жереми Доку
87′
14
Малик Фофана
9
Лоис Опенда
87′
22
Сириль Нгонге
Статистика
2
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
12
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
12
11
Фолы
15
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Италия
Бельгия
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь