В Казахстане оценили будущее Черчесова после провала в Лиге Наций

Барменкулов заявил, что федерация дала Черчесову карт-бланш. Отмечается, что в данный момент идет перестроение национальной команды, так как главная задача Черчесова — отбор на чемпионат мира. «Конечно, мы хотим побеждать, добиваться успехов и в Лиге наций. Но для нас важнее подготовить команду», — подчеркнул он.