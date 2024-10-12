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В Казахстане оценили будущее Черчесова после провала в Лиге Наций

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов оценил будущее россиянина Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной страны после провала в Лиге Наций. Его слова приводит «Матч ТВ».

Источник: Depositphotos

Барменкулов заявил, что федерация дала Черчесову карт-бланш. Отмечается, что в данный момент идет перестроение национальной команды, так как главная задача Черчесова — отбор на чемпионат мира. «Конечно, мы хотим побеждать, добиваться успехов и в Лиге наций. Но для нас важнее подготовить команду», — подчеркнул он.

10 октября сборная Казахстана проиграла национальной команде Австрии в матче третьего тура Лиги наций со счетом 0:4. Всего команда набрала одно очко на групповом этапе турнира.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Его предыдущим местом работы был венгерский «Ференцварош».

Австрия
4:0
Первый тайм: 1:0
Казахстан
Футбол, Лига наций B,
10.10.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Raiffeisen Arena, 14500 зрителей
Главные тренеры
Ральф Рангник
Станислав Черчесов
Голы
Австрия
Кристоф Баумгартнер
(Николас Зайвальд)
10′
Филипп Линхарт
(Романо Шмид)
53′
Марсель Забитцер
(Кристоф Баумгартнер)
56′
Маттиас Зайдль
(Марко Арнаутович)
79′
Составы команд
Австрия
1
Александр Шлагер
5
Штефан Пош
15
Филипп Линхарт
6
Николас Зайвальд
8
Александр Прасс
15′
9
Марсель Забитцер
4
Гернот Траунер
62′
11
Михаэль Свобода
18
Романо Шмид
62′
21
Патрик Виммер
19
Кристоф Баумгартнер
73′
22
Маттиас Зайдль
20
Конрад Лаймер
76′
10
Флориан Гриллич
16
Чуквубуике Адаму
62′
7
Марко Арнаутович
Казахстан
12
Игорь Шацкий
3
Нуралы Алип
65′
11
Ян Вороговский
18
Алибек Касым
20
Эльхан Астанов
89′
23
Ислам Чесноков
6
Айбол Абикен
46′
7
Рамазан Оразов
8
Асхат Тагыберген
67′
14
Аслан Дарабаев
9
Бауыржан I Исламхан
46′
10
Максим Самородов
19
Бактиер Зайнутдинов
61′
76′
2
Улар Жаксыбаев
21
Айбар Жаксылыков
59′
17
Артур Шушеначев
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
29
Удары (всего)
5
9
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
15
Угловые
3
10
Фолы
17
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Дон Робертсон
(Шотландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Австрия
Казахстан
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь