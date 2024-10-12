Мистический матч сборной Украины. На стадионе погас свет, а Хвичу будто подменили

Но это ладно — страны разные, газоны тоже. А вот тот факт, что на 7-й минуте у одного из ассистентов арбитра сломался флажок, уже должен был насторожить. Но совсем зловещей ситуация стала на 13-й (да что ж такое) минуте — на стадионе частично погас свет. Его не было около пяти минут, рефери даже на короткое время увел команды в подтрибунку — но вскоре все починили, и игра возобновилась.