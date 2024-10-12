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Мистический матч сборной Украины. На стадионе погас свет, а Хвичу будто подменили

Первая победа за много месяцев.

Источник: Reuters

Сборной Украины позарез требовалась победа над Грузией. И дело даже не в политике (в последнее время между двумя странами прохладные отношения), а в чисто футбольной плоскости — команда Сергея Реброва натурально тонула с самого Евро-2024.

В Германии желто-синие не вышли из группы, а дальше невезение перенеслось на Лигу наций, где они проиграли два матча из двух. Провал с Грузией, вероятно, стал бы фатальным для штаба Реброва. Болельщики уже не стеснялись в выражениях после поражения от Чехии.

Несмотря на важную задачу, выполнить ее было непросто. Во-первых, в сборной Украины бушует эпидемия травм: до Польши не доехали Лунин, Миколенко, Зинченко, Ермоленко, Малиновский, Цыганков — и это даже не весь список. На матч с Грузией команда гарантировано осталась без сильного опорника — Тарас Степаненко оказался не в кондициях. Его на поле заменил Иван Калюжный, который в иных условиях вряд ли бы добрался до сборной.

Во-вторых, победить Грузию было проблемой из-за самой Грузии — команда Вилли Саньоля в каком-то смысле полный антагонист украинцев в последние месяцы. На Евро выступили успешно, в Лиге наций лидируют (внезапно!), про травмы вообще не слышали. В Польшу приехали сильнейшие — включая вратаря Мамардашвили и нападающих Кварацхелию с Микаутадзе.

Против победы Украины было как будто бы вообще все (а может и против чьей-либо победы вообще, кто его знает). Началось с газона — покрытие «Городского стадиона» в Познани явно не соответствовало уровню Лиги наций и к успеху не располагало. Поле было не на сто процентов стыдным, но вызывало вопросы — особенно в районе штрафных.

Но это ладно — страны разные, газоны тоже. А вот тот факт, что на 7-й минуте у одного из ассистентов арбитра сломался флажок, уже должен был насторожить. Но совсем зловещей ситуация стала на 13-й (да что ж такое) минуте — на стадионе частично погас свет. Его не было около пяти минут, рефери даже на короткое время увел команды в подтрибунку — но вскоре все починили, и игра возобновилась.

И когда, как не в таком немного мистическом матче должен был сверкнуть самый, пожалуй, комичный персонаж сборной Украины — Михаил Мудрик? Вингер, некогда с помпой переехавший в «Челси» за огромные деньги, последний раз забивал за клуб в мае, за сборную — в марте. С тех пор молчит — в «Челси» его уже не расценивают как основного. В сборной пока терпят, но регулярно возникают вопросы.

В этот раз Реброву некуда было деваться — помним про эпидемию травм — так что Мудрик вышел. И на 35-й минуте забил! Причем очень красиво — срезал угол, пробежал вдоль штрафной и всадил низом. Мамардашвили был бессилен.

Надо сказать, что и до пропущенного гола, и после него Грузия не особо оказывала украинцам сопротивление. Желто-синие поддавливали, грузины оборонялись, и такая ситуация сохранялась около часа. Единственное, чем могли похвастаться подопечные Саньоля — что к середине второго тайма несколькими меткими контратаками они посадили на желтые карточки трех защитников и одного украинского опорника.

Но так как за это очков не дают, примерно за 20 минут до конца грузины наконец вышли из анабиоза. Разыгрались Хвича и Микаутадзе, на поле появился оформивший не так давно хет-трик в чемпионате Франции (и хорошо знакомый фанатам «Рубина») Зурико Давиташвили — и пошли стеночки, финты, забегания…

На 88-й минуте Давиташвили даже забил, хитро обманув Трубина (как же медленно мяч катился в ворота!), но гол отменили из-за офсайда Кварацхелии. Хвича, откровенно говоря, матч вообще провалил — в последние 15 минут он имел как минимум три момента (опасный штрафной, собственный удар и момент с офсайдом) чтобы перевернуть игру, но запорол все.

В добавленное время украинцы успешно отбились. Команда Реброва минимально победила и прервала многомесячную черную полосу, начавшуюся еще на Евро. Могут ли украинцы быть довольны такой победой? Вряд ли. Но с другой стороны, учитывая обстоятельства, какой-то иной у них быть и не могло.

Артем Белинин

Украина
1:0
Первый тайм: 1:0
Грузия
Футбол, Лига наций B,
11.10.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Poznan Stadium
Главные тренеры
Сергей Ребров
Вилли Саньоль
Голы
Украина
Михаил Мудрик
(Георгий Судаков)
35′
Составы команд
Украина
12
Анатолий Трубин
2
Ефим Конопля
76′
4
Максим Таловеров
79′
13
Илья Забарный
22
Николай Матвиенко
29′
10
Николай Шапаренко
6
Иван Калюжный
45+5′
90′
15
Александр Сваток
8
Георгий Судаков
90′
21
Дмитрий Крыськив
7
Михаил Мудрик
85′
16
Александр Назаренко
11
Артем Довбик
75′
9
Роман Яремчук
19
Алексей Гуцуляк
75′
20
Александр Зубков
Грузия
12
Георгий Мамардашвили
2
Отар Какабадзе
3
Лаша Двали
39′
4
Гурам Кашия
11′
7
Хвича Кварацхелия
10
Георгий Чакветадзе
17
Отар Китеишвили
22
Жорж Микаутадзе
14
Лука Лочошвили
59′
19
Леван Шенгелия
69′
15
Георгий Гвелесиани
82′
8
Буду Зивзивадзе
6
Георгий Кочорашвили
63′
71′
9
Зурико Давиташвили
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
13
2
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
7
11
Фолы
9
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Юлиан Вайнбергер
(Австрия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Украина
Грузия
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь