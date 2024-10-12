Польша — Португалия: стартовые составы команд на матч Лиги наций

Команды будут играть на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Начало игры — в 21:45 мск.
Стартовые составы команд:
Польша: Скорупски, Валюкевич, Беднарек, Давидович, Франковски, Шиманский, Ойеделе, Зелиньски, Залевски, Свидерски, Левандовски.
Португалия: Кошта, Далот, Диаш, Вейга, Мендеш, Фернандеш, Невеш, Силва, Нету, Роналду, Леау.
В последний раз сборные Польши и Португалии встречались между собой в 2018 году. Тогда команды сыграли вничью со счётом 1:1.
После двух проведённых туров Польша занимает третье место в своей группе, набрав три очка. Португалия возглавляет таблицу группы 1 Лиги A. Подопечные Роберто Мартинеса набрали шесть очков. Также в этой группе выступают сборные Хорватии (4) и Шотландии (1).