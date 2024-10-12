Польша — Португалия: стартовые составы команд на матч Лиги наций

После двух проведённых туров Польша занимает третье место в своей группе, набрав три очка. Португалия возглавляет таблицу группы 1 Лиги A. Подопечные Роберто Мартинеса набрали шесть очков. Также в этой группе выступают сборные Хорватии (4) и Шотландии (1).