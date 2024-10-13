Роналду легчайше выиграл дуэль у Левандовского! Португалия размазала Польшу

Напрасно, потому что Польша только этого и ждала: на 78-й минуте Зелиньски сыграл в стенку с Урбаньским и отобрал у Кошты «сухарь». И даже вновь отличилась, только в свои ворота: Мендеш прострелил на Жоту, а Беднарек в попытках выбить мяч срезал его не туда. В предыдущей атаке, кстати, Амеяв упал в чужой штрафной в борьбе с Семеду. Пёнтек и Скорупски требовали отменить гол и наградить их команду пенальти, за что их осадили жёлтыми. Вот так в футболе всё на тоненького: могло быть 2:2, а стало 1:3.