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Роналду легчайше выиграл дуэль у Левандовского! Португалия размазала Польшу

Хотя один эпизод в концовке мог всё полностью изменить.

Источник: Getty Images

Роналду против Левандовского — главная дуэль тура в Лиге наций. Завершилась она за явным преимуществом первого.

Польша в надежде на быстрый гол сразу же пошла давить. Португалия вскоре остудила её пыл и прибрала инициативу. Скорупскому приходилось эффектно прыгать по углам после плотных выстрелов Дало и Бруну, а когда преемник Щенсного (Булка остался сохнуть на лавке) уже не мог ничего сделать, ему помогла перекладина: Леау качнул Франковского и подал, а Криш поймал срезку от Беднарека и буквально с пары метров засадил в перекладину. И всё это за 10 минут.

За следующую ошибку защитника «Саутгемптона» португальцы уже не простили. Невеш отправил закидушку в штрафную, и 179-сантиметровый Бруну легчайше опередил 190-сантиметрового Беднарека, головой скинув мяч Бернарду. Ян замер, а футболист «Ман Сити» такие моменты способен реализовывать хоть не глядя.

Собирались ли на этом португальцы останавливаться? Нет, разумеется. Криштиану оформил один из легчайших голов в карьере, просто добив мяч в пустые ворота. А перед этим аж с центра поля слаломный проход с дриблингом и ударом в штангу организовал Леау. После матча Криш обязательно должен «проставиться».

Преимущество португальцев по ударам было совсем небольшим: 10 на 7. Но это всё просто цифры. Поляки не выглядели безнадёжно, и всё же на поле творилась чистейшая доминация. Во втором тайме она продолжилась. Причём случился внезапный акт альтруизма. Роналду нацелился на 1000 голов в карьере и тем не менее не пожадничал, оказавшись напротив ворот и покатив на Бруну. И ведь никто не накрывал Криша! Фернандеш, похоже, даже сам опешил и пробил коряво.

Полузащитнику «Юнайтед» откровенно не везло. Деревянным ведь его не назовёшь совсем. Ещё один супершанс он получил благодаря новому гениальному спурту Леау, однако Скорупски потащил простой удар в упор.

Роналду, как и Леау, заменили на 63-й минуте. Оба — однозначно лучшие игроки матча. Что же Левандовски? Да ничего, практически ничем не запомнился. Один раз опередил Кошту и неудачно кивнул головой, другой — чуть не вывел Франковского один на один, но помешал подкат Диаша. И всё.

Ещё Скорупски включил режим супермена и блестяще отвёл угрозу вслед за попыткой Нету. По игре — ну чистейший разгром. Португальцы тоже это чувствовали и расслабились.

Напрасно, потому что Польша только этого и ждала: на 78-й минуте Зелиньски сыграл в стенку с Урбаньским и отобрал у Кошты «сухарь». И даже вновь отличилась, только в свои ворота: Мендеш прострелил на Жоту, а Беднарек в попытках выбить мяч срезал его не туда. В предыдущей атаке, кстати, Амеяв упал в чужой штрафной в борьбе с Семеду. Пёнтек и Скорупски требовали отменить гол и наградить их команду пенальти, за что их осадили жёлтыми. Вот так в футболе всё на тоненького: могло быть 2:2, а стало 1:3.

Португалия взяла максимум в трёх турах Лиги наций и готова снова побороться за трофей. Много их не бывает — Роналду подтвердит.

Георгий Илющенко

Польша
1:3
Первый тайм: 0:2
Португалия
Футбол, Лига наций А,
12.10.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
PGE Narodowy
Главные тренеры
Михал Пробеж
Роберто Мартинес
Голы
Польша
Петр Зелиньски
(Кацпер Урбаньски)
78′
Португалия
Бернарду Силва
(Бруну Фернандеш)
26′
Криштиану Роналду
(Рафаэл Леау)
37′
Ян Беднарек
88′
Составы команд
Польша
1
Лукаш Скорупски
88′
5
Ян Беднарек
3
Павел Давидович
10
Петр Зелиньски
19
Пшемыслав Франковски
51′
9
Роберт Левандовски
4
Себастьян Валюкевич
45+1′
46′
14
Якуб Кивер
17
Макси Ойеделе
66′
8
Якуб Модер
20
Себастьян Шиманьски
84′
23
Кшиштоф Пентек
88′
21
Никола Залевски
76′
7
Кацпер Урбаньски
11
Кароль Свидерски
76′
15
Микаэль Амеяв
Португалия
1
Диогу Кошта
3
Рубен Диаш
5
Диогу Далот
19
Нуну Мендеш
13
Ренату Вейга
18
Рубен Невеш
8
Бруну Фернандеш
90′
Отавиу
10
Бернарду Силва
90′
6
Самуэль Кошта
7
Криштиану Роналду
63′
9
Франсишку Тринкан
14
Педру Нету
32′
81′
2
Нелсон Семеду
17
Рафаэл Леау
63′
21
Диогу Жота
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
19
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
4
12
Фолы
16
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сердар Гезюбюйюк
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Польша
Португалия
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь