Приговор для команды Черчесова. Словения легко обыграла Казахстан в Лиге наций

Казахстанцы хоть и играли с двумя центральными защитниками, как и в провальном втором тайме с Австрией, впервые после нулевой ничьи с Норвегией провели «сухие» 45 минут. Стоит оговориться, что именно такой формулировкой оценивают результат — австрийцы отгрузили четвёрку. Содержание Черчесову пришлось по душе: «Я сказал, что эта игра мне больше понравилась, даже нежели 0:0 с норвежцами. Потому что у нас был баланс определённый. Мы вчера посмотрели матч — реально сбалансированно. Посмотрите, пожалуйста, картинку и сравните с предыдущими двумя играми. Даже геометрия абсолютно разная».