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Приговор для команды Черчесова. Словения легко обыграла Казахстан в Лиге наций

Казахстанцы практически не создали проблем Облаку.

Источник: Getty Images

Сборная Казахстана месяц назад «сгорела» в Словении, трижды пропустив от Шешко. В матче-реванше казахстанцы уже не были столь безобидны. И всё равно уступили.

Матч получился вязким и тягучим. Таким, который быстро забудется и точно не захочется пересмотреть. Достаточно взглянуть на статистику ожидаемых голов: 0,23 xG у хозяев против 0,58 у гостей.

Словенцы атаковали чаще. В первом тайме пару раз проверил Шацкого сделавший хет-трик во втором туре Шешко, напряг казахстанского вратаря дальним ударом Черин. У Казахстана же был всего один момент, пусть и очень красивый: Аймбетов развернулся и пальнул в перекладину — Облак там сделать ничего не мог.

Казахстанцы хоть и играли с двумя центральными защитниками, как и в провальном втором тайме с Австрией, впервые после нулевой ничьи с Норвегией провели «сухие» 45 минут. Стоит оговориться, что именно такой формулировкой оценивают результат — австрийцы отгрузили четвёрку. Содержание Черчесову пришлось по душе: «Я сказал, что эта игра мне больше понравилась, даже нежели 0:0 с норвежцами. Потому что у нас был баланс определённый. Мы вчера посмотрели матч — реально сбалансированно. Посмотрите, пожалуйста, картинку и сравните с предыдущими двумя играми. Даже геометрия абсолютно разная».

Алип и Марочкин со словенцами действительно смотрелись достойно, но благодарить за отсутствие пропущенных стоит в основном Шацкого. В начале второго тайма поделать ничего не смог даже он. Просто Млакар сделал то, что ждали от его звёздного партнёра из «Лейпцига»: эстетски пробил вторым касанием с лёта, и мяч от перекладины срикошетил в ворота.

Хотелось бы написать, как Казахстан бросился отыгрываться и создал уйму голевых моментов. Но за сказками обычно ходят на другие сайты. Интрига держалась до последнего, а должна была умереть куда раньше: Шешко проверил стойкость штанги, а растерявший удачу Млакар не воспользовался плохой передачей Шацкого и пробил ввысь с близкого расстояния.

Впервые за три матча Казахстан не уступил разгромно. Стоит ли этому радоваться? Едва ли. Голов всё ещё нет, а за два тура до финала розыгрыша Лиги наций словенцы и норвежцы впереди на шесть очков и недосягаемы. Австрийцам сегодня играть с Норвегией, но они и так выше на три очка. Видимо, с дивизионом В казахстанцам можно прощаться.

Георгий Илющенко

Казахстан
0:1
Первый тайм: 0:0
Словения
Футбол, Лига наций B,
13.10.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Матьяж Кек
Голы
Словения
Ян Млакар
(Эрик Янжа)
55′
Составы команд
Казахстан
12
Игорь Шацкий
3
Нуралы Алип
75′
4
Марат Быстров
30′
11
Ян Вороговский
22
Александр Марочкин
9
Бауыржан I Исламхан
61′
19
Бактиер Зайнутдинов
7
Аслан Дарабаев
78′
6
Жан-Али Пайруз
8
Асхат Тагыберген
69′
13
Лев Скворцов
17
Абат Аймбетов
64′
5
Асхат Балтабеков
23
Ислам Чесноков
9′
64′
21
Айбар Жаксылыков
Словения
1
Ян Облак
13
Эрик Янжа
20
Петар Стоянович
6
Яка Бийол
10
Тими Макс Элшник
22
Адам Гнезда Черин
11
Беньямин Шешко
21
Ваня Дркушич
48′
2
Кенан Байрич
7
Йосип Иличич
42′
71′
4
Деян Петрович
9
Андраж Шпорар
71′
18
Жан Випотник
17
Ян Млакар
87′
14
Ясмин Куртич
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
7
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
12
Фолы
8
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Казахстан
Словения
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь