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Норвегию Холанда унизили в Лиге наций. Так много они не пропускали очень давно

Австрия выступила безжалостным палачом.

Источник: Getty Images

Знаете ли вы, что такое месть? Сборная Австрии точно в курсе. Месяц назад она уступила Норвегии (1:2). И вот настал ответный матч, где команда Ральфа Рангника не щадила соперника.

Началось всё вообще-то с опаснейшего момента норвежцев: Холанд практически выбежал один на один с вратарём и пальнул в штангу. Чуть ли не сразу же рикошетом от перекладины забил Арнаутович. Первый тайм в целом получился равным, и под его финал Сёрлот доказал это грамотным кивком головы вслед за подачей со стандарта Рюэрсона.

Дальнейшие события не предсказал бы ни один экстрасенс. Даже если таковой действительно существует.

  • 49-я минута: Баумгартнер заработал пенальти, а Артаутович его реализовал;
  • 58-я минута: Шмид идеально подал с углового, Линхарт классно выпрыгнул;
  • 63-я минута: Забитцер набросил на дальнюю штангу, куда забежал Пош. И ведь прямо перед этим Торсбю должен был сокращать отставание, но в девятку чуть-чуть не попал;
  • 71-я минута: Забитцер повторил на бис, только вместо Поша на дальней штанге оказался Грегорич.

Лишь после этого Австрия успокоилась и расслабилась. Ну, а Норвегия в таком состоянии отыграла целиком второй тайм. В последний раз «викинги» пускали столько в сентябре 2017-го, когда в квалификации российского ЧМ уступили Германии 0:6. Холанду тогда едва исполнилось 17 лет. За сборную он дебютировал два года спустя. Можно, конечно, сослаться на отсутствие травмированного Эдегора. Но уж слишком жёстким получилось поражение.

После четырёх туров Лиги наций у Словении, Австрии и Норвегии по семь очков. А Казахстан с одним вернётся в дивизион ниже.

Георгий Илющенко

Австрия
5:1
Первый тайм: 1:1
Норвегия
Футбол, Лига наций B,
13.10.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Raiffeisen Arena
Главные тренеры
Ральф Рангник
Столе Сольбаккен
Голы
Австрия
Марко Арнаутович
(Кристоф Баумгартнер)
8′
Марко Арнаутович
49′
Филипп Линхарт
(Романо Шмид)
58′
Штефан Пош
(Марсель Забитцер)
62′
Михаэль Грегорич
(Марсель Забитцер)
71′
Норвегия
Александр Серлот
(Юлиан Рюэрсон)
39′
Составы команд
Австрия
13
Патрик Пенц
5
Штефан Пош
45+2′
15
Филипп Линхарт
16
Филлипп Мвене
6
Николас Зайвальд
9
Марсель Забитцер
4
Гернот Траунер
78′
3
Михаэль Свобода
18
Романо Шмид
78′
21
Патрик Виммер
19
Кристоф Баумгартнер
84′
10
Флориан Гриллич
20
Конрад Лаймер
84′
22
Маттиас Зайдль
7
Марко Арнаутович
69′
11
Михаэль Грегорич
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
3
Кристоффер Айер
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
21
Андреас Ханче-Ольсон
47′
8
Сандер Берге
28′
9
Эрлин Бреут Холанн
5
Давид Меллер Вольфе
79′
17
Торбьорн Хеггем
14
Юлиан Рюэрсон
63′
6
Патрик Берг
2
Мортен Торсби
63′
19
Арон Деннум
7
Александр Серлот
84′
11
Йорген Странд Ларсен
20
Антонио Нуса
63′
22
Феликс Хорн Мюре
89′
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
1
8
Фолы
8
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Тамаш Богнар
(Венгрия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Австрия
Норвегия
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь