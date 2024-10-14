Норвегию Холанда унизили в Лиге наций. Так много они не пропускали очень давно

Лишь после этого Австрия успокоилась и расслабилась. Ну, а Норвегия в таком состоянии отыграла целиком второй тайм. В последний раз «викинги» пускали столько в сентябре 2017-го, когда в квалификации российского ЧМ уступили Германии 0:6. Холанду тогда едва исполнилось 17 лет. За сборную он дебютировал два года спустя. Можно, конечно, сослаться на отсутствие травмированного Эдегора. Но уж слишком жёстким получилось поражение.