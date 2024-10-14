Что происходит с Грузией?

Через пять минут — новый шанс. Давиташвили обыгрался с Микаутадзе и пробил с радиуса штрафной. Но вратарь спас. Вообще, хоть у грузин и было преимущество на первых минутах, однако впереди им не особо хватало идей. Словно команда не привыкла так много времени проводить в атаке. Поэтому и делала всё по слишком предсказуемому сценарию. Албанцев же полностью устраивала их роль — они с радостью сели в оборону и периодически выбегали в контратаки. А первый шанс создали уже на 15-й минуте, когда в штрафной передачей нашли Туци и тот классно пробил в сторону Мамардашвили. Вратарь не проспал.