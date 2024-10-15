Сборная Франции по футболу в меньшинстве обыграла бельгийцев в матче Лиги наций

В составе победителей два гола забил Рандаль Коло-Муани (35-я, 62-я минуты). У бельгийской сборной отличился Лоис Опенда (45+3). На 23-й минуте бельгийский полузащитник Юри Тилеманс не реализовал пенальти, пробив выше ворот. На 76-й минуте полузащитник французской сборной Орельен Тчуамени получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
В другом матче группы 2 лиги A сборная Италии разгромила команду Израиля (4:1). Итальянцы лидируют в квартете, набрав 10 очков, далее идут сборные Франции (9), Бельгии (4) и Израиля (0). В пятом туре французы 14 ноября примут команду Израиля, бельгийцы в этот же день дома сыграют с итальянцами.
Лига наций проводится в четвертый раз. Действующим победителем турнира является сборная Испании, также соревнование выигрывали команды Португалии (2019) и Франции (2021). Лига наций является этапом отбора на чемпионат мира 2026 года. Четыре лучшие команды среди победителей групп получат возможность сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство, если не займут два первых места в отборочной группе.