Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Беларуси сыграла вничью с футболистами Люксембурга в Лиге наций

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси в третий раз сыграли вничью в матчах Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: АБФФ

Сегодня в венгерском городе Залаэгерсег белорусская команда разошлась миром с футболистами Люксембурга — 1:1. Игра началась с обоюдных атак и уже на 10-й минуте встречи Валерий Громыко заработал пенальти, но его удар с «точки» парировал опытнейший голкипер Энтони Морис. После этого эпизода люксембуржцы завладели инициативой, белорусы отвечали острыми контратаками, но до перерыва никому не удалось поразить ворота. Во второй половине встречи белорусские футболисты сразу пошли вперед и на 55-й минуте Сергей Политевич после подачи углового открыл счет. Однако удержать победу не удалось — на 78-й минуте Жерсон Родригес с пенальти восстановил равновесие — 1:1.

В матче первого круга белорусы обыграли люксембуржцев на их поле с минимальным перевесом — 1:0. Победный мяч тогда забил Валерий Громыко. Кроме того, белорусские футболисты еще два поединка завершили с одинаковым результатом 0:0 — с командами Болгарии и Северной Ирландии. Во втором сегодняшнем матче группы С3 североирландцы в Белфасте разгромили болгар с сухим счетом 5:0.

Положение команд после четырех туров: Северная Ирландия — 7 очков, Беларусь — 6 очков, Болгария — 5, Люксембург — 2.

Расписание оставшихся встреч:

  • 15 ноября. Северная Ирландия — Беларусь, Люксембург — Болгария
  • 18 ноября. Болгария — Беларусь, Люксембург — Северная Ирландия

Победители четырех групп лиги С напрямую выйдут в лигу В. Команды, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи со сборными, занявшими третьи места в квартетах лиги В.

Беларусь
1:1
Первый тайм: 0:0
Люксембург
Футбол, Лига наций C, Группа 3
15.10.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
ZTE Arena
Главные тренеры
Карлос Алос
Люк Хольц
Голы
Беларусь
Сергей Политевич
(Валерий Громыко)
54′
Люксембург
Жерсон Родригеш
78′
Нереализованные пенальти
Беларусь
Валерий Громыко
11′
Составы команд
Беларусь
16
Федор Лапоухов
2
Кирилл Печенин
3
Павел Забелин
4
Александр Мартынович
6
Сергей Политевич
8
Валерий Бочеров
90+5′
22
Вадим Пигас
89′
10
Артем Концевой
9
Макс Эбонг
74′
21
Владислав Климович
17
Валерий Громыко
60′
15
Никита Корзун
18
Герман Барковский
63′
74′
23
Дмитрий Антилевский
7
Евгений Шикавка
89′
19
Юрий Ковалев
Люксембург
1
Энтони Мори
13
Дирк Карлсон
14
Сеид Корац
52′
17
Мика Пинту
16
Леандру Баррейру
18
Лоран Янс
9
Данел Синани
23′
10
Жерсон Родригеш
64′
6
Кевин Д`Анзико
30′
46′
22
Марвин Мартинс
19
Матиас Олесен
75′
76′
8
Томас Морейра
5
Алессио Курчи
63′
7
Майкл Омосанья
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
14
6
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
16
Фолы
20
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Атилла Караоглан
(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Беларусь
Люксембург
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь