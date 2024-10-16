Сборная Беларуси сыграла вничью с футболистами Люксембурга в Лиге наций

Сегодня в венгерском городе Залаэгерсег белорусская команда разошлась миром с футболистами Люксембурга — 1:1. Игра началась с обоюдных атак и уже на 10-й минуте встречи Валерий Громыко заработал пенальти, но его удар с «точки» парировал опытнейший голкипер Энтони Морис. После этого эпизода люксембуржцы завладели инициативой, белорусы отвечали острыми контратаками, но до перерыва никому не удалось поразить ворота. Во второй половине встречи белорусские футболисты сразу пошли вперед и на 55-й минуте Сергей Политевич после подачи углового открыл счет. Однако удержать победу не удалось — на 78-й минуте Жерсон Родригес с пенальти восстановил равновесие — 1:1.
В матче первого круга белорусы обыграли люксембуржцев на их поле с минимальным перевесом — 1:0. Победный мяч тогда забил Валерий Громыко. Кроме того, белорусские футболисты еще два поединка завершили с одинаковым результатом 0:0 — с командами Болгарии и Северной Ирландии. Во втором сегодняшнем матче группы С3 североирландцы в Белфасте разгромили болгар с сухим счетом 5:0.
Положение команд после четырех туров: Северная Ирландия — 7 очков, Беларусь — 6 очков, Болгария — 5, Люксембург — 2.
Расписание оставшихся встреч:
- 15 ноября. Северная Ирландия — Беларусь, Люксембург — Болгария
- 18 ноября. Болгария — Беларусь, Люксембург — Северная Ирландия
Победители четырех групп лиги С напрямую выйдут в лигу В. Команды, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи со сборными, занявшими третьи места в квартетах лиги В.