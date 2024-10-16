Сборная Беларуси сыграла вничью с футболистами Люксембурга в Лиге наций

Сегодня в венгерском городе Залаэгерсег белорусская команда разошлась миром с футболистами Люксембурга — 1:1. Игра началась с обоюдных атак и уже на 10-й минуте встречи Валерий Громыко заработал пенальти, но его удар с «точки» парировал опытнейший голкипер Энтони Морис. После этого эпизода люксембуржцы завладели инициативой, белорусы отвечали острыми контратаками, но до перерыва никому не удалось поразить ворота. Во второй половине встречи белорусские футболисты сразу пошли вперед и на 55-й минуте Сергей Политевич после подачи углового открыл счет. Однако удержать победу не удалось — на 78-й минуте Жерсон Родригес с пенальти восстановил равновесие — 1:1.