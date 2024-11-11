Макрон решил посетить матч Франция — Израиль после инцидента с болельщиками в Амстердаме

Отмечается, что появление Макрона на матче обусловлено желанием «послать сигнал братства и солидарности после недопустимых актов антисемитизма, произошедших после матча в Амстердаме на этой неделе».
В Амстердаме в ночь на пятницу после матча «Маккаби» из Тель-Авива с «Аяксом» в Лиге Европы на болельщиков из Израиля напали люди в масках, некоторые из них имели палестинские флаги. По различным данным, пострадали от 10 до 30 израильских болельщиков в разных районах города.
В связи с проведением матча Франция — Израиль в Париже будут приняты усиленные меры безопасности. Для охраны порядка будут задействованы 4 тысячи человек.