Макрон решил посетить матч Франция — Израиль после инцидента с болельщиками в Амстердаме

В Амстердаме в ночь на пятницу после матча «Маккаби» из Тель-Авива с «Аяксом» в Лиге Европы на болельщиков из Израиля напали люди в масках, некоторые из них имели палестинские флаги. По различным данным, пострадали от 10 до 30 израильских болельщиков в разных районах города.