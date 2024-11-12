В сборной Белоруссии подтвердили, что Лисакович не сыграет с Северной Ирландией. Но дело не в визе

Ранее появилась информация, что против Северной Ирландии в Лиге наций не сыграют Виталий Лисакович, Павел Савицкий и Валерий Бочеров, поскольку у них нет виз.
«Информация о том, что футболистам нашей сборной Лисаковичу, Савицкому и Бочерову не выдали визы для поездки в Ирландию, не соответствует действительности. Да, эти игроки действительно не поедут с командой в Белфаст на матч Лиги наций, но причина их отсутствия другая. Это внутренние вопросы нашей сборной и Федерации, и всю информацию мы сообщим после игр с Северной Ирландией и Болгарией», — сказал Василевич в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
Белоруссия встретится с Северной Ирландией 15 ноября в Белфасте, а также сыграет с Болгарией 18 ноября в Софии.