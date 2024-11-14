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На матч Франции с Израилем продано лишь 20 000 билетов — возможен антирекорд посещаемости сборной на «Стад де Франс». Поле окружили решетками с шипами

Игра 5-го тура Лиги наций пройдет в четверг, 14 ноября, на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

Источник: Спортс"

По данным RMC Sport, по состоянию на вторник было продано лишь 20 тысяч билетов на матч при вместимости стадиона 80 000 зрителей.

Футбол
Лига наций А 2024/2025
14.11.2024, 22:45
Франция
-
Израиль
-

С большой вероятностью в завтрашней игре будет установлен антирекорд по посещаемости за всю историю выступлений сборной Франции на «Стад де Франс».

Причиной низкой посещаемости матча с Израилем называются, в частности, опасения на фоне нападений за болельщиков «Маккаби» Тель-Авив в Амстердаме в прошлый четверг.

Также сообщается, что поле на «Стад де Франс» отгородили решетками с шипами наверху, чтобы предотвратить любые проникновения болельщиков на поле. Первые ряды на трибунах закрыли брезентом.

Напомним, что власти Израиля посоветовали своим гражданам не идти на матч с Францией в Париже и не посещать спортивные и культурные мероприятия на неделе после атак в Амстердаме.

Франция
Израиль
Лига наций: таблица и календарь