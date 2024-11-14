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Чудовищные две минуты Казахстана Черчесова. Дальше можно было заканчивать

Удаление и гол со штрафного привели сборную к четвёртому подряд поражению.

Источник: Getty Images

Сборная Казахстана ещё не выигрывала при Станиславе Черчесове. Новый шанс на первую победу для российского тренера предоставился в матче с Австрией. Хотя в первой встрече в Линце хозяева разнесли казахстанцев — 4:0. Надежда на домашний реванш у команды Черчесова присутствовала. Но желания быстро разбились о суровую реальность.

С первых минут встречи Австрия пошла в атаку. Сложилось ощущение, что команде Ральфа Рангника срочно нужно забивать, будто это плей-офф крупного турнира. Напор австрийцев удивил не только болельщиков, но и Казахстан. Хозяева будто не ожидали такого давления. Да, команда Черчесова также выбиралась в атаку, но это не выглядело грозно для соперника. А вот Австрия быстро наказала: уже на 15-й минуте счёт открыл Кристоф Баумгартнер. Стефан Пош прорвался по правому флангу и совершил подачу, после чего полузащитник австрийцев принял мяч, обыграл защитника и ударил. Без шансов для голкипера Стаса Покатилова — 1:0 в пользу австрийцев.

Гости не собирались давать Казахстану ни единого шанса. Давление продолжилось и привело к ещё одной ошибке команды Черчесова. На 23-й минуте Баумгартнер уже почти вышел один на один, но его руками остановил Александр Марочкин. Судья Мариан Барбу не раздумывая достал красную карточку. Жёстко? Да. Справедливо? Конечно. Защитник казахстанцев надеялся не допустить второго мяча в свои ворота. Но в итоге получилось двойное наказание: Казахстан остался в меньшинстве + всё же пропустил. Михаэль Грегорич классно исполнил штрафной и не оставил шансов Покатилову. 2:0 в пользу Австрии, а Казахстану стало совсем грустно.

До конца первого тайма гости могли забить ещё парочку голов. Часто австрийцам просто не везло: мяч летел в штангу или во внешнюю сторону сетки. Казахстану повезло, что на перерыв команда не ушла с разгромным счётом.

Была надежда на правильные слова от Станислава Черчесова в раздевалке. Потому что без крутой мотивации Казахстан точно не смог бы перевернуть матч. Но, увы, команде не помогло ничего. Второй тайм не сильно отличался от первого. Австрия меньше давила, но всё так же контролировала ход встречи. Периодически команда Рангника вспоминала об атаках и угрожала воротам Покатилова. На 60-й минуте удар в падении нанёс Романо Шмид — голкипер казахстанцев вытащил мяч. А в концовке вышедший на замену Адаму Чуквубуйке несколько раз напряг гостей. Сначала он пробил головой рядом со штангой на 78-й минуте. А уже ближе к концу встречи забил. Правда, мяч не засчитали из-за офсайда.

Казахстан провёл очередной невзрачный матч и лишился шансов на спасение в дивизионе В. Следующий розыгрыш Лиги наций команда проведёт в дивизионе С. А безвыигрышная серия при Черчесове составляет уже пять встреч. Конечно, стоит учитывать уровень соперников: и Норвегия, и Словения, и Австрия обладают более качественным составом. Но если Казахстан планирует закрепиться в статусе «уверенного середняка» европейского футбола, необходимо выгрызать очки даже у сильных команд.

Никита Паглазов

Казахстан
0:2
Первый тайм: 0:2
Австрия
Футбол, Лига наций B,
14.11.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Ральф Рангник
Голы
Австрия
Кристоф Баумгартнер
(Штефан Пош)
15′
Михаэль Грегорич
25′
Составы команд
Казахстан
1
Стас Покатилов
6
Алибек Касым
11
Ян Вороговский
90+1′
22
Александр Марочкин
23′
8
Асхат Тагыберген
4
Эльхан Астанов
7
Аслан Дарабаев
57′
16
Еркин Тапалов
9
Бауыржан I Исламхан
25′
3
Адилбек Жумаханов
10
Максим Самородов
68′
23
Галымжан Кенжебек
17
Абат Аймбетов
46′
18
Рамазан Каримов
19
Бактиер Зайнутдинов
68′
14
Жан-Али Пайруз
Австрия
1
Александр Шлагер
4
Кевин Дансо
15
Филипп Линхарт
6
Николас Зайвальд
8
Александр Прасс
11
Михаэль Грегорич
5
Штефан Пош
64′
16
Филлипп Мвене
18
Романо Шмид
77′
17
Андреас Вайманн
19
Кристоф Баумгартнер
72′
23
Кевин Штегер
20
Конрад Лаймер
64′
22
Маттиас Зайдль
21
Патрик Виммер
72′
14
Чуквубуике Адаму
Статистика
1
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Марьян Александру Барбу
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Казахстан
Австрия
Лига наций: таблица и календарь