Чудовищные две минуты Казахстана Черчесова. Дальше можно было заканчивать

Была надежда на правильные слова от Станислава Черчесова в раздевалке. Потому что без крутой мотивации Казахстан точно не смог бы перевернуть матч. Но, увы, команде не помогло ничего. Второй тайм не сильно отличался от первого. Австрия меньше давила, но всё так же контролировала ход встречи. Периодически команда Рангника вспоминала об атаках и угрожала воротам Покатилова. На 60-й минуте удар в падении нанёс Романо Шмид — голкипер казахстанцев вытащил мяч. А в концовке вышедший на замену Адаму Чуквубуйке несколько раз напряг гостей. Сначала он пробил головой рядом со штангой на 78-й минуте. А уже ближе к концу встречи забил. Правда, мяч не засчитали из-за офсайда.