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Драка болельщиков произошла на трибунах во время матча сборных Франции и Израиля

Матч проходит в Париже в рамках футбольной Лиги наций.

Источник: РИА "Новости"

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Драка между болельщиками произошла на трибунах по ходу первого тайма матча пятого тура футбольной Лиги наций с участием сборных Франции и Израиля. Об этом сообщает газета L'Equipe.

Встреча проходит на стадионе «Стад де Франс». По информации газеты, перепалка началась примерно на 20-й минуте игры. В драке приняли участие несколько десятков человек, часть из которых были с флагами Израиля. После вмешательства стюардов порядок был восстановлен.

Перед матчем левые политики и активисты организовали манифестацию в северном пригороде Парижа Сен-Дени, протестуя против проведения футбольного матча. На игре присутствует президент Франции Эмманюэль Макрон.

После четырех туров сборная Франции набрала 9 очков и занимает 2-е место в таблице группы 2 лиги А. Команда Израиля не набрала очков и занимает последнюю, 4-ю строчку.

Израиль
Франция
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