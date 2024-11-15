Драка болельщиков произошла на трибунах во время матча сборных Франции и Израиля

Встреча проходит на стадионе «Стад де Франс». По информации газеты, перепалка началась примерно на 20-й минуте игры. В драке приняли участие несколько десятков человек, часть из которых были с флагами Израиля. После вмешательства стюардов порядок был восстановлен.