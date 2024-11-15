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Сборная Англии разгромила Грецию в матче Лиги наций УЕФА

Завершился матч 5-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Греции и Англии.

Источник: Getty Images

Игра проходила на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» (Афины). В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу сборной Англии.

На седьмой минуте забил нападающий сборной Англии Олли Уоткинс, которому ассистировал Нони Мадуэке. На 78-й минуте игрок сборной Греции Одиссеас Влаходимос записал на свой счёт автогол. На 83-й минуте довёл счёт до разгромного полузащитник Англии Кёртис Джонс.

Сборная Англии после этой победы набрала 12 очков и занимает первое место в своей группе. Греция с аналогичным количеством очков идёт второй.

Греция
0:3
Первый тайм: 0:1
Англия
Футбол, Лига наций B,
14.11.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
OACA Spiros Louis
Главные тренеры
Иван Йованович
Ли Карсли
Голы
Англия
Олли Уоткинс
(Нони Мадуэке)
7′
Одиссеас Влаходимос
78′
Кертис Джонс
(Морган Гиббс-Уайт)
83′
Составы команд
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
3
Константинос Кулиеракис
4
Константинос Мавропанос
15
Лазарос Рота
16
Христос Зафейрис
63′
19
Христос Тзолис
21
Константинос Цимикас
56′
22
Димитриос Яннулис
23
Манолис Сиопис
81′
20
Петрос Манталос
7
Георгиос Масурас
22′
70′
18
Иоаннис Константелиас
11
Анастасиос Бакасетас
56′
10
Димитриос Пелкас
14
Вангелис Павлидис
56′
8
Фотис Иоаннидис
Англия
1
Джордан Пикфорд
27′
2
Кайл Уокер
3
Рико Льюис
6
Марк Гехи
10
Джуд Беллингем
11′
17
Кертис Джонс
5
Эзри Конса
46′
12
Льюис Холл
4
Конор Галлахер
11′
78′
7
Морган Гиббс-Уайт
11
Энтони Гордон
66′
9
Гарри Кейн
18
Олли Уоткинс
66′
19
Морган Роджерс
23
Нони Мадуэке
66′
20
Джаррод Боуэн
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
9
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
18
Фолы
10
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Греция
Англия