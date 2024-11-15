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Усиленные меры безопасности не помогли. Фанаты в футболках сборной Франции напали на израильтян во время матча Лиги наций

Случилось то, что ожидалось.

Источник: Reuters

Матч дивизиона А Лиги наций между сборными Франции и Израиля был омрачен инцидентом на трибунах стадиона «Стад де Франс». Усиленные меры обеспечения безопасности, а также присутствие высокопоставленных чиновников на арене не помогли.

Что произошло

Все началось еще перед стартовым свистком — болельщики освистали гимн Израиля. А на 17-й минуте фанаты в футболках сборной Франции ворвались на сектор гостей, где находились примерно 50 человек. Возникла стычка, но стюардам и сотрудникам правопорядка удалось погасить конфликт и не дать ему перерасти в массовые беспорядки.

Затем израильтяне, присутствовавшие в этой части стадиона, скандировали: «Освободите заложников, освободите заложников!» Правоохранители заняли места рядом с ними, чтобы предотвратить еще одно нападение. После нескольких напряженных минут снова наступила тишина.

Источник: Reuters

Конфликт ожидали

Перед игрой сообщалось, что французская полиция предпримет усиленные меры обеспечения безопасности, учитывая события, случившиеся в Амстердаме 7 ноября в день встречи Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0). Тогда проживающие в Нидерландах выходцы с Ближнего Востока организовали серию избиений израильтян после того, как в соцсетях было распространено видео, как те срывают флаг Палестины с одного из домов, а потом сжигают его.

На матч Франция — Израиль власти выделили 4 тысячи силовиков. У стадиона припарковали белые фургоны спецотрядов французской полиции по подавлению протестов. Мотоотряды и спецназ группами по 10−20 человек дежурили по всему периметру «Стад де Франс». У поля установили металлические решетки с шипами, чтобы предотвратить проникновение болельщиков, а первые семь рядов запретили занимать.

Игра прошла при рекордно низкой явке болельщиков. Реализовали 20 тысяч билетов, при этом визуально на трибунах зрителей было меньше.

Источник: Reuters

Игру призывали отменить, но в итоге на нее приехал Макрон

В начале ноября во Франции появилась петиция с требованием отменить игру с Израилем. Ее авторы также призывали ФИФА забанить израильскую федерацию футбола. Требование поддержал член парламента от левой «Непокоренной Франции» Луи Боярд.

«Устав ФИФА гласит, что федерации должны уважать всеобщие права человека. У нас уже было несколько случаев отстранения России, Белоруссии, ЮАР… Почему бы нам не сделать то же самое с Израилем? Все творится у нас на глазах, невозможно продолжать вести себя так, как будто ничего не происходит», — заявил Боярд RMC Sport.

Петиция набрала больше 5 тысяч подписей и вызвала широкий резонанс во Франции. О ней высказались в том числе и местные власти.

«Я понимаю, что люди могут быть возмущены происходящим. Но я считаю, что события на Ближнем Востоке слишком серьезны. И их нельзя решить петицией. Стигматизировать государство — это не способ защитить гражданское население», — заявил депутат Матье Лефевр журналистам.

В итоге матч все-таки состоялся. Его посетил президент Франции Эммануэль Макрон, экс-лидеры государства Франсуа Олланд и Николя Саркози, а также глава МВД Бруно Ретайо и премьер Мишель Барнье.

Источник: Reuters

По информации «СЭ», глава израильской «Общей службы безопасности» (контрразведки. — Прим. «СЭ») Ронен Бар Шабак также прибыл в Париж и лично контролировал чрезвычайные меры безопасности, предпринятые местными и израильскими службами.

Источник: Reuters

Как закончился матч

Франция и Израиль сыграли вничью со счетом 0:0. «Трехцветные» с десятью очками занимают вторую строчку в таблице группы 2 дивизиона А. Израильтяне находятся на последнем, четвертом месте с одним баллом. Лидирует в квартете Италия (13 очков), на третьей позиции идет Бельгия (четыре балла).


ИВНПМО
1. Италия541012-513
2. Франция53119-510
3. Бельгия51136-84
4. Израиль50144-131

Автор: Егор Сергеев

Франция
0:0
Первый тайм: 0:0
Израиль
Футбол, Лига наций А,
14.11.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
Stade de France
Главные тренеры
Дидье Дешам
Ран Бен Шимон
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
4
Дайот Упамекано
5
Жюль Кунде
15
Ибраима Конате
22
Тео Эрнандез
13
Нголо Канте
12
Рандаль Коло Муани
6
Эдуардо Камавинга
35′
71′
10
Кристофер Нкунку
18
Уоррен Заир-Эмери
78′
9
Маркус Тюрам
7
Майкл Олисе
70′
11
Кингсли Коман
20
Брэдли Барколя
71′
14
Адриен Рабьо
Израиль
1
Даниэль Перец
3
Шон Гольдберг
4
Раз Шломо
5
Идан Нахмиас
70′
16
Мохаммед Абу Фани
22
Махмуд Джабер
15
Оскар Глух
84′
8
Дор Перец
10
Манор Соломон
72′
9
Диа Саба
11
Сагив Йехезкель
49′
84′
13
Анан Халаили
12
Лиэль Абада
80′
14
Долев Хазиза
19
Дор Тургеман
73′
21
Дин Давид
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
3
8
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
0
9
Фолы
9
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Штилер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Франция
Израиль
Лига наций: таблица и календарь