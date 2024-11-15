Усиленные меры безопасности не помогли. Фанаты в футболках сборной Франции напали на израильтян во время матча Лиги наций

Перед игрой сообщалось, что французская полиция предпримет усиленные меры обеспечения безопасности, учитывая события, случившиеся в Амстердаме 7 ноября в день встречи Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0). Тогда проживающие в Нидерландах выходцы с Ближнего Востока организовали серию избиений израильтян после того, как в соцсетях было распространено видео, как те срывают флаг Палестины с одного из домов, а потом сжигают его.