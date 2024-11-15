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Черчесов дал огня на пресс-конференции: наехал на переводчика, пошутил над красной шапочкой и попросил не читать с листа

Сборная Казахстана вылетела в дивизион ниже.

Источник: Reuters

Сборная Казахстана потерпела очередное поражение на групповом этапе Лиги наций. 14 ноября команда всухую уступила Австрии на домашнем стадионе в Алмате (0:2). После игры главный тренер команды Станислав Черчесов вновь подарил несколько ярких цитат.

Что говорил Черчесов

Казахстан с середины первого тайма играл вдесятером — защитник Александр Марочкин получил прямую красную карточку на 23-й минуте. К тому моменту австрийцы уже вели 1:0. А спустя две минуты после удаления забили еще раз — больше голов до финального свистка не было. На пресс-конференции Черчесов проанализировал инцидент — попросил об этом журналист в ярко-красной шапке.

«Красная карточка не доставила радости мне. Вам доставила? У тебя красная шапочка, может, тебе радость доставила. Это мы проанализируем в команде. Безответственно он сыграл. Мы в футболе, ошибки бывают. Найдем причину. Вы думаете, что он был не готов?» — поделился Черчесов.

Далее Станислав Саламович предъявил претензии переводчику. «Мне что переводят, то я и говорю. Я изменил отношение, к кому я должен изменить отношение? Давайте-ка чуть-чуть… Поскольку потом что-то скажешь, опять я буду виноват. Я на всех языках говорю уже (после выкрика из зала “опять французский, да?” — Прим. “СЭ”)», — признался Черчесов.

Также у экс-тренера сборной России спрашивали про тактику, но Черчесов не собирается ее менять.

«В который раз у меня спрашивают о трех центральных защитниках. Мы будем атаковать даже вдесятером. Другое дело, нужен определенный опыт. Для игры в схему с тремя защитниками должно быть много игроков топового уровня, чтобы мы смогли что-то предъявить сопернику. Ваша любовь понятна, но мы будем идти своим путем», — заключил Черчесов.

Под конец конференции тренер попросил журналиста не читать вопросы с листка. Как объяснил корреспондент, он просто смотрел свои записи, сделанные во время игры, но Черчесова такое оправдание не впечатлило.

«Это ваш личный вопрос или вас кто-то попросил? Вы так читаете, можете же перевести — простой вопрос. В следующий раз, пожалуйста, не читай. Давайте я вам тоже буду читать ответы», — заключил Станислав Саламович.

Как выступает Казахстан

На пресс-конференциях главного тренера сборной Казахстана пока намного веселее, чем на поле. Команда потерпела четыре поражения в пяти турах группового этапа Лиги наций и досрочно вылетела в третий дивизион. Казахстанцы не забили ни одного мяча, пропустив 10, а единственное набранное очко — нулевая ничья с Норвегией, в которой скандинавы не использовали множество опасных моментов.

В следующем матче Казахстан опять встретится со скандинавами — игра пройдет 17 ноября на поле норвежцев. Пока Черчесов не выиграл ни одного матча с новой сборной. Он пришел в команду в июне вместо другого россиянина Магомеда Адиева — тот отправился в «Ахмат», где продержался до сентября.

Артемий Кутейников

Казахстан
0:2
Первый тайм: 0:2
Австрия
Футбол, Лига наций B,
14.11.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Ральф Рангник
Голы
Австрия
Кристоф Баумгартнер
(Штефан Пош)
15′
Михаэль Грегорич
25′
Составы команд
Казахстан
1
Стас Покатилов
6
Алибек Касым
11
Ян Вороговский
90+1′
22
Александр Марочкин
23′
8
Асхат Тагыберген
4
Эльхан Астанов
7
Аслан Дарабаев
57′
16
Еркин Тапалов
9
Бауыржан I Исламхан
25′
3
Адилбек Жумаханов
10
Максим Самородов
68′
23
Галымжан Кенжебек
17
Абат Аймбетов
46′
18
Рамазан Каримов
19
Бактиер Зайнутдинов
68′
14
Жан-Али Пайруз
Австрия
1
Александр Шлагер
4
Кевин Дансо
15
Филипп Линхарт
6
Николас Зайвальд
8
Александр Прасс
11
Михаэль Грегорич
5
Штефан Пош
64′
16
Филлипп Мвене
18
Романо Шмид
77′
17
Андреас Вайманн
19
Кристоф Баумгартнер
72′
23
Кевин Штегер
20
Конрад Лаймер
64′
22
Маттиас Зайдль
21
Патрик Виммер
72′
14
Чуквубуике Адаму
Статистика
1
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Марьян Александру Барбу
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Казахстан
Австрия
Лига наций: таблица и календарь