Черчесов дал огня на пресс-конференции: наехал на переводчика, пошутил над красной шапочкой и попросил не читать с листа

«В который раз у меня спрашивают о трех центральных защитниках. Мы будем атаковать даже вдесятером. Другое дело, нужен определенный опыт. Для игры в схему с тремя защитниками должно быть много игроков топового уровня, чтобы мы смогли что-то предъявить сопернику. Ваша любовь понятна, но мы будем идти своим путем», — заключил Черчесов.