Попов: «Видел пресс-конференцию Черчесова. Попахивает быдлятиной. Говорит он, а стыдно почему-то мне»

Команда Станислава Черчесова проиграла четвертый матч подряд и досрочно вылетела в Лигу С, набрав всего 1 очко в 5 встречах и не забив ни одного гола.
"Я видел его пресс-конференцию после игры. У меня чувство, что говорит он, интервью дает он, а стыдно почему-то мне. Попахивает быдлятиной: либо он необразованный, либо он специально это делает и у него это защитная реакция на все.
Это отступление, лирика. Федерации футбола Казахстана нужно успокоиться, россиян успокоить. Чего они добиваются этим всем? Они обкатывают состав в Лиге наций или играют на результат? Мы не знаем, они ничего не говорят. Он не тренер, который может выходить с командой уровнем ниже среднего, он может работать только в «Легии» и «Ференцвароше», где нет сопротивления. У него нет такого таланта, он ничего в России не добился. В федерации не угадали с тренером«, — приводит слова Попова “Советский спорт”.