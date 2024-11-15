Попов: «Видел пресс-конференцию Черчесова. Попахивает быдлятиной. Говорит он, а стыдно почему-то мне»

Это отступление, лирика. Федерации футбола Казахстана нужно успокоиться, россиян успокоить. Чего они добиваются этим всем? Они обкатывают состав в Лиге наций или играют на результат? Мы не знаем, они ничего не говорят. Он не тренер, который может выходить с командой уровнем ниже среднего, он может работать только в «Легии» и «Ференцвароше», где нет сопротивления. У него нет такого таланта, он ничего в России не добился. В федерации не угадали с тренером«, — приводит слова Попова “Советский спорт”.