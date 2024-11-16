Футболисты сборной Беларуси потерпели первое поражение в Лиге наций

В Белфасте в матче 5-го тура группы С3 белорусы уступили сборной Северной Ирландии с результатом 0:2. До перерыва хозяева полностью владели инициативой, заставив гостей думать только об обороне. Хотя североирландцы много атаковали, но по-настоящему опасных моментов у них было немного, а на последнем рубеже успешно действовал Федор Лапоухов. Белорусы всего пару-тройку раз приближались к воротам соперников, оставив без работы голкипера Пирса Чарльза. Вторая половина встречи началась с быстрых атак хозяев поля и через пять минут Даниэль Баллард открыл счет. Еще через десять минут Кирилл Печенин сыграл рукой в своей штрафной площади и Дион Чарльз реализовал пенальти. Только после этого гости заигралии быстрее, пошли вперед большими силами, однако отыграться им не удалось. В игре первого круга соперники разошлись миром — 0:0. Результаты остальных встреч подопечных Карлоса Алоса: Беларусь — Люксембург — 1:0 и 0:0, Беларусь — Болгария — 0:0. Свой последний поединок этого сезона белорусские футболисты проведут 18 ноября в Софии с болгарами.



Положение команд перед заключительным туром: Северная Ирландия — 10 очков, Болгария — 8, Беларусь — 6, Люксембург — 2.



Победители четырех групп лиги С напрямую выйдут в лигу В. Команды, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи со сборными, занявшими третьи места в квартетах лиги В.