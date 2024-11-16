В Белфасте в матче 5-го тура группы С3 белорусы уступили сборной Северной Ирландии с результатом 0:2. До перерыва хозяева полностью владели инициативой, заставив гостей думать только об обороне. Хотя североирландцы много атаковали, но по-настоящему опасных моментов у них было немного, а на последнем рубеже успешно действовал Федор Лапоухов. Белорусы всего пару-тройку раз приближались к воротам соперников, оставив без работы голкипера Пирса Чарльза. Вторая половина встречи началась с быстрых атак хозяев поля и через пять минут Даниэль Баллард открыл счет. Еще через десять минут Кирилл Печенин сыграл рукой в своей штрафной площади и Дион Чарльз реализовал пенальти. Только после этого гости заигралии быстрее, пошли вперед большими силами, однако отыграться им не удалось. В игре первого круга соперники разошлись миром — 0:0. Результаты остальных встреч подопечных Карлоса Алоса: Беларусь — Люксембург — 1:0 и 0:0, Беларусь — Болгария — 0:0. Свой последний поединок этого сезона белорусские футболисты проведут 18 ноября в Софии с болгарами.
Положение команд перед заключительным туром: Северная Ирландия — 10 очков, Болгария — 8, Беларусь — 6, Люксембург — 2.
Победители четырех групп лиги С напрямую выйдут в лигу В. Команды, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи со сборными, занявшими третьи места в квартетах лиги В.
Футболисты сборной Беларуси потерпели первое поражение в Лиге наций
16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси потерпели первое поражение на групповом этапе Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Белфасте в матче 5-го тура группы С3 белорусы уступили сборной Северной Ирландии с результатом 0:2. До перерыва хозяева полностью владели инициативой, заставив гостей думать только об обороне. Хотя североирландцы много атаковали, но по-настоящему опасных моментов у них было немного, а на последнем рубеже успешно действовал Федор Лапоухов. Белорусы всего пару-тройку раз приближались к воротам соперников, оставив без работы голкипера Пирса Чарльза. Вторая половина встречи началась с быстрых атак хозяев поля и через пять минут Даниэль Баллард открыл счет. Еще через десять минут Кирилл Печенин сыграл рукой в своей штрафной площади и Дион Чарльз реализовал пенальти. Только после этого гости заигралии быстрее, пошли вперед большими силами, однако отыграться им не удалось. В игре первого круга соперники разошлись миром — 0:0. Результаты остальных встреч подопечных Карлоса Алоса: Беларусь — Люксембург — 1:0 и 0:0, Беларусь — Болгария — 0:0. Свой последний поединок этого сезона белорусские футболисты проведут 18 ноября в Софии с болгарами.
Майкл О`Нилл
Карлос Алос
Дэниэл Баллард
(Ши Чарльз)
50′
Дион Чарльз
63′
23
Принс Чарльз
87′
5
Трай Хьюм
20
Броди Гилмор
22
Киарон Браун
88′
16
Алистер Макканн
19
Ши Чарльз
2
Конор Брэдли
89′
13
Брэд Лайонс
4
Дэниэл Баллард
76′
6
Джордж Сэвилл
14
Исаак Прайс
86′
18
Руайри Макконвилл
10
Дион Чарльз
75′
21
Джош Магеннис
11
Пол Смит
76′
9
Джейми Рид
16
Федор Лапоухов
3
Павел Забелин
4
Александр Мартынович
6
Сергей Политевич
22
Вадим Пигас
7
Евгений Шикавка
2
Кирилл Печенин
59′
72′
17
Дмитрий Прищепа
8
Александр Селява
62′
9
Макс Эбонг
10
Валерий Громыко
68′
72′
15
Никита Демченко
11
Герман Барковский
62′
21
Владислав Климович
14
Евгений Яблонский
62′
23
Дмитрий Антилевский
76′
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
7
4
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
4
19
Фолы
27
1
Офсайды
0
Главный судья
Луиш Годинью
(Португалия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти