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Сборная Косово в матче с Румынией покинула поле из-за провокаций болельщиков

Игроки сборной Косово в матче группового турнира Лиги наций с Румынией 15 ноября ушли с поля в добавленное время из‑за поведения румынских болельщиков.

Источник: Reuters

Заявляется, что на трибунах появились сербские флаги, также фанаты скандировали «Сербия, Сербия». После долгой паузы судья дал свисток, посчитав встречу прерванной командой гостей. Игра была окончена при счете 0:0, сообщает «Спорт-Экспресс».

Футбол
Лига наций C 2024/2025
Группа 2, 15.11.2024, 22:45
Румыния
-
Косово
-

Сборная Румынии без учета данного матча занимает первое место во второй группе лиги C, имея в активе 12 очков, в то время как национальная команда Косово с девятью очками располагается на второй строчке.

Ранее, 15 ноября, во время матча Лиги наций между сборными Франции и Израиля болельщики устроили драку. Группа зрителей ворвалась в сектор для болельщиков гостевой команды, где находилось около 50 израильских фанатов. Сотрудникам безопасности пришлось вмешаться.

Румыния
Косово
Лига наций: таблица и календарь