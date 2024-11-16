Сборная Косово в матче с Румынией покинула поле из-за провокаций болельщиков

Заявляется, что на трибунах появились сербские флаги, также фанаты скандировали «Сербия, Сербия». После долгой паузы судья дал свисток, посчитав встречу прерванной командой гостей. Игра была окончена при счете 0:0, сообщает «Спорт-Экспресс».
Сборная Румынии без учета данного матча занимает первое место во второй группе лиги C, имея в активе 12 очков, в то время как национальная команда Косово с девятью очками располагается на второй строчке.
Ранее, 15 ноября, во время матча Лиги наций между сборными Франции и Израиля болельщики устроили драку. Группа зрителей ворвалась в сектор для болельщиков гостевой команды, где находилось около 50 израильских фанатов. Сотрудникам безопасности пришлось вмешаться.