Жест «албанского орла», заряды «Сербия, Сербия!» Матч Румынии и Косово в Лиге наций закончился скандалом

После недоигранного матча в Бухаресте в группе 2 Лиги сложился любопытный расклад, ведь Косово нужно было выигрывать 3:0, чтобы включиться в гонку за первое место. И теоретически можно получить техническую победу с таким счетом, если УЕФА признает: встречу прервали по вине Румынии. Также возможен вариант получить поражение 0:3. И это даст шанс Кипру попасть со второго места в переходные матчи.