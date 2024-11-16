Бабич получил травму в матче за сборную Сербии

«Бабич провел отличный первый тайм. Это была вынужденная замена, он получил удар коленом в колено. Наша медицинская бригада не смогла решить эту проблему, это было невозможно. Он сказал, что готов продолжать, но ему было больно», — приводит слова тренера novosti.rs.