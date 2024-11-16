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Бабич получил травму в матче за сборную Сербии

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Футболист московского «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич получил травму в матче группового этапа Лиги наций против команды Швейцарии, сообщил главный тренер сербской сборной Драган Стойкович.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы 4 лиги A прошла в пятницу, 15 ноября, в Цюрихе и завершилась со счетом 1:1. Бабич вышел на матч в стартовом составе, но был заменен перед началом второго тайма. По словам Стойковича, спартаковский защитник получил болезненный удар в колено.

«Бабич провел отличный первый тайм. Это была вынужденная замена, он получил удар коленом в колено. Наша медицинская бригада не смогла решить эту проблему, это было невозможно. Он сказал, что готов продолжать, но ему было больно», — приводит слова тренера novosti.rs.

Швейцария
1:1
Первый тайм: 0:0
Сербия
Футбол, Лига наций А,
15.11.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
Letzigrund
Главные тренеры
Мурат Якин
Драган Стойкович
Голы
Швейцария
Зеки Амдуни
(Ремо Фройлер)
78′
Сербия
Алекса Терзич
(Душан Влахович)
88′
Нереализованные пенальти
Сербия
Александр Митрович
55′
Составы команд
Швейцария
1
Грегор Кобель
18
Эрай Джемерт
54′
8
Ремо Фройлер
10
Гранит Джака
35′
23
Зеки Амдуни
5
Орель Аменда
13
Рикардо Родригес
89′
6
Улиссес Гарсия
9
Ноа Окафор
65′
11
Дерек Кутеса
17
Эдимилсон Фернандеш
83′
2
Кевин Мбабу
22
Фабиан Ридер
65′
14
Энди Зекири
7
Бриль Эмболо
51′
65′
19
Жоэл Монтейру
Сербия
1
Джордже Петрович
4
Никола Миленкович
13
Милош Велькович
6
Неманья Максимович
10
Неманья Гудель
23
Душан Влахович
7
Алекса Терзич
25′
89′
5
Саша Зделар
15
Срджан Бабич
46′
22
Неманья Стоич
11
Лазар Самарджич
72′
17
Мирко Топич
14
Андрия Живкович
51′
78′
2
Коста Неделькович
9
Александр Митрович
90′
8
Андрия Максимович
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
7
8
Удары в створ
2
2
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
3
13
Фолы
16
4
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Швейцария
Сербия