Бабич получил травму в матче за сборную Сербии

Встреча группы 4 лиги A прошла в пятницу, 15 ноября, в Цюрихе и завершилась со счетом 1:1. Бабич вышел на матч в стартовом составе, но был заменен перед началом второго тайма. По словам Стойковича, спартаковский защитник получил болезненный удар в колено.
«Бабич провел отличный первый тайм. Это была вынужденная замена, он получил удар коленом в колено. Наша медицинская бригада не смогла решить эту проблему, это было невозможно. Он сказал, что готов продолжать, но ему было больно», — приводит слова тренера novosti.rs.