Сборная Грузии сыграла вничью с украинцами в матче Лиги наций

В матче группы 2 дивизиона D сборная Молдавии обыграла на выезде команду Андорры — 1:0. В стартовом составе молдавской команды на матч вышли футболисты Олег Рябчук из московского «Спартака» и Никита Моцпан из воронежского «Факела». Рябчук отыграл весь матч и получил желтую карточку на 46-й минуте. Моцпан отыграл 77 минут. Сборная Молдавии (9 очков) гарантировала себе первое место в таблице группы и завоевала прямую путевку в дивизион C.