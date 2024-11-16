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Сборная Грузии сыграла вничью с украинцами в матче Лиги наций

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Футболисты сборной Грузии сыграли вничью с командой Украины в домашнем матче группового этапа Лиги наций.

Источник: Reuters

Встреча группы 1 лиги B прошла в субботу в Батуми и завершилась со счетом 1:1. Гости вышли вперед на 7-й минуте после того, как бывший футболист московского «Локомотива» и казанского «Рубина» Соломон Кверквелия срезал мяч в свои ворота. Во втором тайме хозяев от поражения спас гол нападающего французского «Лиона» Жоржа Микаутадзе (76).

Сборная Грузии набрала 7 очков и вышла на первое место в таблице группы, обойдя команду Чехии по дополнительным показателям. Сборная Украины (5 очков) идет на последнем, четвертом место в квартете.

В матче группы 4 лиги В черногорцы проиграли команде Исландии (0:2) и потеряли шансы сохранить прописку во втором по силе дивизионе. Во встрече этой же группы команды Турции и Уэльса сыграли вничью (0:0).

В матче группы 2 дивизиона D сборная Молдавии обыграла на выезде команду Андорры — 1:0. В стартовом составе молдавской команды на матч вышли футболисты Олег Рябчук из московского «Спартака» и Никита Моцпан из воронежского «Факела». Рябчук отыграл весь матч и получил желтую карточку на 46-й минуте. Моцпан отыграл 77 минут. Сборная Молдавии (9 очков) гарантировала себе первое место в таблице группы и завоевала прямую путевку в дивизион C.

Грузия
1:1
Первый тайм: 0:1
Украина
Футбол, Лига наций B,
16.11.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Adjarabet Arena
Главные тренеры
Вилли Саньоль
Сергей Ребров
Голы
Грузия
Жорж Микаутадзе
76′
Украина
Соломон Кверквелия
7′
Составы команд
Грузия
12
Георгий Мамардашвили
2
Отар Какабадзе
4
Гурам Кашия
14
Лука Лочошвили
31′
6
Георгий Кочорашвили
7
Хвича Кварацхелия
5
Соломон Кверквелия
67′
13
Георгий Гочолеишвили
70′
10
Георгий Чакветадзе
46′
9
Зурико Давиташвили
17
Отар Китеишвили
86′
20
Анзор Меквабишвили
8
Буду Зивзивадзе
67′
21
Георгий Цитаишвили
19
Леван Шенгелия
67′
22
Жорж Микаутадзе
Украина
12
Анатолий Трубин
2
Ефим Конопля
13
Илья Забарный
16
Виталий Миколенко
82′
22
Николай Матвиенко
7
Михаил Мудрик
84′
6
Владимир Бражко
80′
21
Иван Калюжный
8
Георгий Судаков
86′
14
Александр Назаренко
10
Николай Шапаренко
52′
64′
15
Дмитрий Крыськив
11
Артем Довбик
80′
9
Роман Яремчук
20
Александр Зубков
3′
64′
19
Алексей Гуцуляк
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
7
3
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
4
8
Фолы
17
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Грузия
Украина
Лига наций: таблица и календарь