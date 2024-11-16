Сборная Грузии сыграла вничью с украинцами в матче Лиги наций

Встреча группы 1 лиги B прошла в субботу в Батуми и завершилась со счетом 1:1. Гости вышли вперед на 7-й минуте после того, как бывший футболист московского «Локомотива» и казанского «Рубина» Соломон Кверквелия срезал мяч в свои ворота. Во втором тайме хозяев от поражения спас гол нападающего французского «Лиона» Жоржа Микаутадзе (76).
Сборная Грузии набрала 7 очков и вышла на первое место в таблице группы, обойдя команду Чехии по дополнительным показателям. Сборная Украины (5 очков) идет на последнем, четвертом место в квартете.
В матче группы 4 лиги В черногорцы проиграли команде Исландии (0:2) и потеряли шансы сохранить прописку во втором по силе дивизионе. Во встрече этой же группы команды Турции и Уэльса сыграли вничью (0:0).
В матче группы 2 дивизиона D сборная Молдавии обыграла на выезде команду Андорры — 1:0. В стартовом составе молдавской команды на матч вышли футболисты Олег Рябчук из московского «Спартака» и Никита Моцпан из воронежского «Факела». Рябчук отыграл весь матч и получил желтую карточку на 46-й минуте. Моцпан отыграл 77 минут. Сборная Молдавии (9 очков) гарантировала себе первое место в таблице группы и завоевала прямую путевку в дивизион C.