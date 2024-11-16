УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборных Румынии и Косово

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении сборных Румынии и Косова по поводу поведения болельщиков и сорванного матча предпоследнего тура группового этапа Лиги наций, сообщает Би-би-си.
Матч группы 2 лиги С между сборными Румынии и Косова в Бухаресте в пятницу был прерван в добавленное ко второму тайму время. Болельщики хозяев начали скандировать «Сербия, Сербия», после чего футболисты сборной Косова покинули поле в знак протеста. Спустя час после их ухода судья объявил о прекращении матча.
По окончании встречи Федерация футбола Косова (FFK) обвинила румынских болельщиков в «безответственном и дискриминационном поведении», из-за которого их игроки были вынуждены покинуть поле, и заявила, что обратилась в УЕФА. В ответ Федерация футбола Румынии (FRF) заявила, что во время матча не было расистских кричалок, и назвала решение гостей покинуть поле «достойным сожаления».
В сентябре 2023 года матч отборочного турнира чемпионата Европы между сборными Косова и Румынии был прерван почти на час из-за вывешенного румынскими фанатами баннера «Косово — это Сербия». В октябре 2024 года апелляционный комитет УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Косова за беспорядки на трибунах во время матча с командой Румынии в рамках Лиги наций. Болельщики хозяев выбегали на поле, кидали посторонние предметы, использовали пиротехнику, шумели во время исполнения гимнов и блокировали проходы на трибунах.