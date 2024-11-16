УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборных Румынии и Косово

В сентябре 2023 года матч отборочного турнира чемпионата Европы между сборными Косова и Румынии был прерван почти на час из-за вывешенного румынскими фанатами баннера «Косово — это Сербия». В октябре 2024 года апелляционный комитет УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Косова за беспорядки на трибунах во время матча с командой Румынии в рамках Лиги наций. Болельщики хозяев выбегали на поле, кидали посторонние предметы, использовали пиротехнику, шумели во время исполнения гимнов и блокировали проходы на трибунах.