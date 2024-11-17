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Капитан сборной Венгрии прокомментировал произошедшее с Салаи

Собослаи: инцидент с тренером Салаи повлиял на игру сборной Венгрии.

Источник: mlsz

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Капитан сборной Венгрии по футболу Доминик Собослаи заявил, что на игру команды в матче группового этапа Лиги наций против сборной Нидерландов повлияло происшествие с тренером Адамом Салаи.

В субботу сборная Нидерландов разгромила дома команду Венгрии со счетом 4:0. Встреча была прервана на 8-й минуте, после того как у члена тренерского штаба сборной Венгрии Адама Салаи случился приступ на скамейке запасных. Перерыв продолжался 10 минут из-за оказания специалисту медицинской помощи. Со стадиона Салаи был доставлен на машине скорой помощи в одну из больниц Амстердама. Его состояние оценивается как стабильное.

«Мы начали хорошо, но я никому не желаю испытать то, что пришлось испытать нам. Мы продолжили матч ради Адама, но это, очевидно, повлияло на нашу игру. Сегодня наших усилий оказалось недостаточно», — приводит слова футболиста «Ливерпуля» официальная страница Венгерской футбольной федерации в соцсети X.

Салаи 36 лет. В составе сборной Венгрии он выступил на чемпионатах Европы 2016 и 2021 годов. Летом 2023 года Салаи объявил о завершении карьеры футболиста. В октябре 2024 года он вошел в тренерский штаб национальной команды. В качестве игрока выступал за такие клубы, как «Майнц», «Шальке», «Хоффенхайм», «Базель».

Нидерланды
4:0
Первый тайм: 2:0
Венгрия
Футбол, Лига наций А,
16.11.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
Johan Cruyff Arena
Главные тренеры
Роналд Куман
Марко Росси
Голы
Нидерланды
Вут Вегхорст
21′
Коди Гакпо
45+12′
Дензел Дюмфрис
(Дониэлл Мален)
64′
Тен Копмейнерс
(Дензел Дюмфрис)
86′
Составы команд
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
2
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
22
Дензел Дюмфрис
14
Тиджани Рейндерс
9
Вут Вегхорст
3
Юррьен Тимбер
61′
68′
5
Йоррел Хато
8
Райан Гравенберх
79′
7
Матс Виффер
21
Френки де Йонг
68′
20
Тен Копмейнерс
11
Коди Гакпо
79′
10
Ноа Ланг
18
Дониэлл Мален
84′
12
Джереми Фримпонг
Венгрия
1
Денеш Дибус
3
Ботонд Балог
4
Мартон Дардаи
55′
6
Вилли Орбан
6′
18
Жолт Надь
5
Тамаш Никичер
10
Доминик Собослаи
7
Лоик Него
74′
11
Даниэль Гера
13
Ондраш Шафер
74′
8
Адам Надь
19
Барнабаш Варга
60′
16
Левенте Сабо
20
Роланд Шоллои
80′
23
Кевин Чобот
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
2
2
Штанги, перекладины
1
5
Угловые
4
10
Фолы
13
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Нидерланды
Венгрия
Лига наций: таблица и календарь