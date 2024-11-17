Капитан сборной Венгрии прокомментировал произошедшее с Салаи

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Капитан сборной Венгрии по футболу Доминик Собослаи заявил, что на игру команды в матче группового этапа Лиги наций против сборной Нидерландов повлияло происшествие с тренером Адамом Салаи.
В субботу сборная Нидерландов разгромила дома команду Венгрии со счетом 4:0. Встреча была прервана на 8-й минуте, после того как у члена тренерского штаба сборной Венгрии Адама Салаи случился приступ на скамейке запасных. Перерыв продолжался 10 минут из-за оказания специалисту медицинской помощи. Со стадиона Салаи был доставлен на машине скорой помощи в одну из больниц Амстердама. Его состояние оценивается как стабильное.
«Мы начали хорошо, но я никому не желаю испытать то, что пришлось испытать нам. Мы продолжили матч ради Адама, но это, очевидно, повлияло на нашу игру. Сегодня наших усилий оказалось недостаточно», — приводит слова футболиста «Ливерпуля» официальная страница Венгерской футбольной федерации в соцсети X.
Салаи 36 лет. В составе сборной Венгрии он выступил на чемпионатах Европы 2016 и 2021 годов. Летом 2023 года Салаи объявил о завершении карьеры футболиста. В октябре 2024 года он вошел в тренерский штаб национальной команды. В качестве игрока выступал за такие клубы, как «Майнц», «Шальке», «Хоффенхайм», «Базель».