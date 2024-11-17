Капитан сборной Венгрии прокомментировал произошедшее с Салаи

В субботу сборная Нидерландов разгромила дома команду Венгрии со счетом 4:0. Встреча была прервана на 8-й минуте, после того как у члена тренерского штаба сборной Венгрии Адама Салаи случился приступ на скамейке запасных. Перерыв продолжался 10 минут из-за оказания специалисту медицинской помощи. Со стадиона Салаи был доставлен на машине скорой помощи в одну из больниц Амстердама. Его состояние оценивается как стабильное.