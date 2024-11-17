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Тренер сборной Венгрии заявил, что жизни Салаи ничто не угрожает

Тренер сборной Венгрии Росси заявил, что здоровью Салаи ничего не угрожает.

Источник: mlsz

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Главный тренер сборной Венгрии по футболу итальянец Марко Росси заявил, что жизни госпитализированного во время матча Лиги наций члена тренерского штаба венгерской команды Адама Салаи ничто не угрожает.

В субботу сборная Нидерландов разгромила дома команду Венгрии со счетом 4:0. Встреча была прервана на 8-й минуте, после того как у Салаи случился приступ на скамейке запасных. Перерыв продолжался 10 минут из-за оказания специалисту медицинской помощи. Со стадиона Салаи был доставлен на машине скорой помощи в одну из больниц Амстердама. Его состояние оценивается как стабильное.

«Адаму больше ничего не угрожает, мы желаем ему всего наилучшего. Игроки решили продолжать матч. После пенальти нам стало сложнее. Превосходство нидерландцев сказалось. У нас было пять или шесть моментов, которые нужно реализовывать против такого соперника», — приводит слова Росси официальная страница Венгерской футбольной федерации в соцсети X.

Салаи 36 лет. В составе сборной Венгрии он выступил на чемпионатах Европы 2016 и 2021 годов. Летом 2023 года Салаи объявил о завершении карьеры футболиста. В октябре 2024 года он вошел в тренерский штаб национальной команды. В качестве игрока выступал за такие клубы, как «Майнц», «Шальке», «Хоффенхайм», «Базель».

Нидерланды
4:0
Первый тайм: 2:0
Венгрия
Футбол, Лига наций А,
16.11.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
Johan Cruyff Arena
Главные тренеры
Роналд Куман
Марко Росси
Голы
Нидерланды
Вут Вегхорст
21′
Коди Гакпо
45+12′
Дензел Дюмфрис
(Дониэлл Мален)
64′
Тен Копмейнерс
(Дензел Дюмфрис)
86′
Составы команд
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
2
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
22
Дензел Дюмфрис
14
Тиджани Рейндерс
9
Вут Вегхорст
3
Юррьен Тимбер
61′
68′
5
Йоррел Хато
8
Райан Гравенберх
79′
7
Матс Виффер
21
Френки де Йонг
68′
20
Тен Копмейнерс
11
Коди Гакпо
79′
10
Ноа Ланг
18
Дониэлл Мален
84′
12
Джереми Фримпонг
Венгрия
1
Денеш Дибус
3
Ботонд Балог
4
Мартон Дардаи
55′
6
Вилли Орбан
6′
18
Жолт Надь
5
Тамаш Никичер
10
Доминик Собослаи
7
Лоик Него
74′
11
Даниэль Гера
13
Ондраш Шафер
74′
8
Адам Надь
19
Барнабаш Варга
60′
16
Левенте Сабо
20
Роланд Шоллои
80′
23
Кевин Чобот
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
2
2
Штанги, перекладины
1
5
Угловые
4
10
Фолы
13
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Нидерланды
Венгрия
Лига наций: таблица и календарь