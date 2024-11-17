Тренер сборной Венгрии заявил, что жизни Салаи ничто не угрожает

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Главный тренер сборной Венгрии по футболу итальянец Марко Росси заявил, что жизни госпитализированного во время матча Лиги наций члена тренерского штаба венгерской команды Адама Салаи ничто не угрожает.
В субботу сборная Нидерландов разгромила дома команду Венгрии со счетом 4:0. Встреча была прервана на 8-й минуте, после того как у Салаи случился приступ на скамейке запасных. Перерыв продолжался 10 минут из-за оказания специалисту медицинской помощи. Со стадиона Салаи был доставлен на машине скорой помощи в одну из больниц Амстердама. Его состояние оценивается как стабильное.
«Адаму больше ничего не угрожает, мы желаем ему всего наилучшего. Игроки решили продолжать матч. После пенальти нам стало сложнее. Превосходство нидерландцев сказалось. У нас было пять или шесть моментов, которые нужно реализовывать против такого соперника», — приводит слова Росси официальная страница Венгерской футбольной федерации в соцсети X.
Салаи 36 лет. В составе сборной Венгрии он выступил на чемпионатах Европы 2016 и 2021 годов. Летом 2023 года Салаи объявил о завершении карьеры футболиста. В октябре 2024 года он вошел в тренерский штаб национальной команды. В качестве игрока выступал за такие клубы, как «Майнц», «Шальке», «Хоффенхайм», «Базель».