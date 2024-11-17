Тренер сборной Венгрии заявил, что жизни Салаи ничто не угрожает

«Адаму больше ничего не угрожает, мы желаем ему всего наилучшего. Игроки решили продолжать матч. После пенальти нам стало сложнее. Превосходство нидерландцев сказалось. У нас было пять или шесть моментов, которые нужно реализовывать против такого соперника», — приводит слова Росси официальная страница Венгерской футбольной федерации в соцсети X.