Черчесов высказался о безвыигрышной серии у руля сборной Казахстана

«У нас непростые соперники, игроки это сами чувствуют. Ни одной команде и тренеру не хочется проигрывать. Часто бывает так, что тренер с игроками должен пережить определённую фазу. Она никогда не бывает розовой, и с игроков нельзя требовать того, чего они не могут», — приводит слова Черчесова Meta-ratings.kz.