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Черчесов высказался о безвыигрышной серии у руля сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о безвыигрышной серии у руля национальной команды.

Источник: Чемпионат.com

«У нас непростые соперники, игроки это сами чувствуют. Ни одной команде и тренеру не хочется проигрывать. Часто бывает так, что тренер с игроками должен пережить определённую фазу. Она никогда не бывает розовой, и с игроков нельзя требовать того, чего они не могут», — приводит слова Черчесова Meta-ratings.kz.

Черчесов возглавил сборную Казахстана минувшим летом. За этот период казахстанская национальная команда под его руководством провела пять матчей в Лиге наций УЕФА. В этих встречах подопечные Черчесова четыре раза уступили и один раз сыграли вничью.

Казахстан