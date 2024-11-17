Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что кричал тренер Румынии Луческу в адрес представителей сборной Косова

После остановки матча Лиги наций Румыния — Косово между представителями команд произошёл конфликт в подтрибунном помещении.

Источник: Getty Images

«Как вы можете так себя вести? Позор вам», — сказал представитель косовской команды. Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу также был недоволен поведением соперников и выкрикнул «позор» в их адрес, сообщает издание Digi Sport.

При счёте 0:0 в компенсированное ко второму тайму время гости покинули поле. Они жаловались на просербские скандирования на стадионе. Также на трибунах был замечен сербский флаг.

Интернет-паблик Kosovo Football со ссылкой на журналиста Арлинда Садику утверждал, что румынские фанаты скандировали по ходу матча «Сербия, Сербия!» В итоге встреча так и не была доиграна.

Косово
Румыния
Лига наций: таблица и календарь