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Чудесное спасение Армении с голом Сперцяна! В такие расклады перед матчем верили немногие

Были на грани вылета, а в итоге — вышли в стыки Лиги B. И это несмотря на выдающийся гол игрока сборной Латвии!

Источник: ТАСС

Сборная Армении перед последним туром Лиги наций была в непростой ситуации. После отставки Александра Петракова и назначения исполняющим обязанности главного тренера Сурена Чахаляна команда неожиданно проиграла дома Фарерским островам (0:1). У армян осталось четыре очка. Столько же имел аутсайдер — Латвия, которая уступала им по личным встречам. А вот Фареры, набрав шесть очков, поднялись на второе место.

Таким образом, сборная Армении, с одной стороны, рисковала вылететь в слабейший дивизион или отправиться в стыки Лиги D — это случилось бы в случае поражения в Риге. Но, с другой, ещё могла выйти в стыки за попадание в Лигу В. Для этого требовалось побеждать Латвию в 6-м туре и надеяться на поражение Фарер в Северной Македонии.

В основе сборной Армении вышли Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян из «Краснодара», Наир Тикнизян из «Локомотива» и Угочукву Иву из «Рубина». Кроме того, обращало на себя внимание появление в стартовом составе 20-летнего уроженца Санкт-Петербурга и воспитанника «Зенита», защитника Сергея Мурадяна. Он выступает за участника Лиги конференций «Ноа». А вот Эдгар Севикян из «Локомотива» остался на скамейке запасных.

В первом тайме почти ничего интересного на поле не происходило. Сборная Армении владела небольшим преимуществом, но в целом соперники допускали массу брака. Ударов в створ болельщики не дождались. Лучший шанс забить получил Тикнизян, ворвавшийся в штрафную слева после проникающего паса Иву и бивший в дальнюю девятку, однако железнодорожник чуть-чуть не попал. Несколькими отборами, перехватами и заблокированными ударами запомнился Мурадян.

Зато после перерыва стало горячо! На 48-й минуте Сперцян вывел сборную Армении вперёд. Команда Чахаляна разыграла угловой, главный креативщик армян Селараян (родившийся и выросший в Аргентине) навесил во вратарскую, а хавбек «Краснодара» классно пробил головой.

Латвия совсем потерялась. Тем не менее в середине второго тайма первые два удара хозяев в створ в исполнении вышедшего на замену нападающего Роберта Улдрикиса принесли хозяевам ответный гол. Сначала голкипер Огньен Чанчаревич совершил красивый сейв, но затем пропустил. Потому что не ожидал удара. Да и кто бы ждал в такой ситуации? Улдрикис, находясь спиной к воротам, решился на удар пяткой из-под Мурадяна. Вот это шедевр!

Тем временем Фареры стали проигрывать в Северной Македонии. Это означало, что один забитый или пропущенный гол в концовке отправлял сборную Армении либо в Лигу D (минимум в стыки), либо в стыковые матчи Лиги В. Армяне всё же вырвали победу, забив необычный гол.

Селараян нанёс удар по воротам, после которого мяч попал в перекладину и отскочил в землю, а от газона снова срикошетил в перекладину и приземлился не за линией ворот! Защитник Андрей Цыганик должен был выносить мяч первым касанием, а вместо этого сделал какое-то неловкое движение. Свежий форвард Артур Миранян прибежал на добивание — протолкнул мяч в сетку.

Вот так Армения спасла свой сезон в Лиге наций и финишировала второй с семью очками. Отстала на девять баллов от Северной Македонии и сыграет в стыках за путёвку во второй дивизион. Фареры заняли третье место, а Латвия — четвёртое.

Анатолий Романов

Латвия
1:2
Первый тайм: 0:0
Армения
Футбол, Лига наций C, Группа 4
17.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Skonto
Главные тренеры
Паоло Николато
Сурен Чахалян
Голы
Латвия
Роберт Ульдрикис
(Дмитрий Зеленков)
70′
Армения
Эдуард Сперцян
(Лукас Мануэль Селаррайян)
48′
Артур Миранян
74′
Составы команд
Латвия
23
Рихардс Матревицс
2
Даниэлс Балодис
5
Антоний Черномордый
14
Андрей Цыганик
15
Дмитрий Зеленков
8
Ренарс Варславанс
6
Кристерс Тоберс
82′
17
Лукас Вапне
10
Янис Икауниекс
67′
7
Эдуард Дашкевич
13
Райвис Юрковскис
76′
19
Раймондс Кроллис
22
Алексей Савельев
67′
11
Робертс Савальниекс
73′
9
Владислав Гутковский
67′
20
Роберт Ульдрикис
89′
Армения
1
Огнен Чанчаревич
3
Вараздат Ароян
4
Георгий Арутюнян
13
Сергей Мурадян
21
Наир Тикнизян
6
Угочукву Иву
8
Эдуард Сперцян
5
Соломон Удо
46′
14
Гор Манвелян
10
Лукас Мануэль Селаррайян
84′
2
Андре Чалишир
23
Ваан Бичахчян
62′
18
Артур Миранян
17
Грант-Леон Ранос
62′
22
Нарек Григорян
89′
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
15
2
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
9
9
Фолы
9
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Георгий Кабаков
(Болгария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Армения
Латвия
Лига наций: таблица и календарь