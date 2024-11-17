Чудесное спасение Армении с голом Сперцяна! В такие расклады перед матчем верили немногие

Латвия совсем потерялась. Тем не менее в середине второго тайма первые два удара хозяев в створ в исполнении вышедшего на замену нападающего Роберта Улдрикиса принесли хозяевам ответный гол. Сначала голкипер Огньен Чанчаревич совершил красивый сейв, но затем пропустил. Потому что не ожидал удара. Да и кто бы ждал в такой ситуации? Улдрикис, находясь спиной к воротам, решился на удар пяткой из-под Мурадяна. Вот это шедевр!