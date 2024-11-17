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Спаллетти оставил в запасе Доннарумму на матч с Францией: стартовые составы на игру Лиги наций

Сборный Франции и Италии назвали стартовые составы: Доннарумма остался в запасе.

Источник: Getty Images

Сегодня, 17 ноября, в Милане состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги наций, в котором сборная Италии примет на своем поле Францию. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

Главный тренер итальянской сборной Лучано Спаллетти принял решение оставить в запасе основного голкипера Джанлуиджи Доннарумму.

Италия: Викарио, Ди Лоренцо, Буанджорно, Бастони, Камбьясо, Фраттези, Локателли, Тонали, Димарко, Барелла, Ретеги.

Франция: Меньян, Кунде, Конате, Салиба, Динь, Гендузи, Коне, Рабьо, Нкунку, Тюрам, Коло-Муани.

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Лига наций: таблица и календарь