Спаллетти оставил в запасе Доннарумму на матч с Францией: стартовые составы на игру Лиги наций

Сегодня, 17 ноября, в Милане состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги наций, в котором сборная Италии примет на своем поле Францию. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Главный тренер итальянской сборной Лучано Спаллетти принял решение оставить в запасе основного голкипера Джанлуиджи Доннарумму.
Италия: Викарио, Ди Лоренцо, Буанджорно, Бастони, Камбьясо, Фраттези, Локателли, Тонали, Димарко, Барелла, Ретеги.
Франция: Меньян, Кунде, Конате, Салиба, Динь, Гендузи, Коне, Рабьо, Нкунку, Тюрам, Коло-Муани.