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Черчесов рассказал о недостаточной поддержке сборной Казахстана

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов после завершения выступления в Лиге наций УЕФА посетовал на недостаточную поддержку национальной команды со стороны Казахстанской федерации футбола (КФФ), отметив, что у него сложилось впечатление, будто до его прихода сборная была бесхозной.

Источник: Алихан Сариев

Сборная Казахстана в воскресенье потерпела на выезде разгромное поражение от команды Норвегии со счетом 0:5. По итогам группового этапа Лиги наций казахстанцы вылетели из лиги B. Под руководством Черчесова сборная набрала одно очко в шести матчах при разнице мячей — 0:15.

«Мы не играли ни разу в Астане на синтетическом газоне, где у нас могло быть преимущество. До моего прихода, видимо, некому было об этом думать. Календарь сезона создан так, что у нас не было ни одного лишнего дня на подготовку. Сейчас возвращаемся в Астану. Видимо, до меня сборная была бесхозной. Я подал документы, чтобы у нас было несколько лишних дней для занятий. Многие игроки получили опыт, надеемся, что это сработает в следующем цикле», — сказал Черчесов на пресс-конференции, видео которой опубликовано в официальном канале КФФ в YouTube.

«Единственный матч в этом розыгрыше, где мы не сделали грубых ошибок, это первая игра, поэтому там и взяли очко. Понятно, что сегодня играли с хорошей командой, она оказывала давление, но само давление ни о чем не говорит. Но потом сами себе привезли гол. Практически все голы были из-за каких-то невынужденных ошибок. В следующем розыгрыше эти ошибки надо убирать. Новый цикл начинаем с чистого листа», — добавил тренер.

Черчесов возглавляет сборную Казахстана с лета 2024 года. В 2016—2021 годах он был главным тренером сборной России, под его руководством команда дошла до ¼ финала домашнего чемпионата мира 2018 года.

Норвегия
5:0
Первый тайм: 3:0
Казахстан
Футбол, Лига наций B,
17.11.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Ullevaal
Главные тренеры
Столе Сольбаккен
Станислав Черчесов
Голы
Норвегия
Эрлин Бреут Холанн
23′
Эрлин Бреут Холанн
37′
Александр Серлот
41′
Эрлин Бреут Холанн
71′
Антонио Нуса
76′
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
8
9
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
3
8
Фолы
16
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Яспер Вергот
(Бельгия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Казахстан
Лига наций: таблица и календарь