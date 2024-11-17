Черчесов рассказал о недостаточной поддержке сборной Казахстана

«Мы не играли ни разу в Астане на синтетическом газоне, где у нас могло быть преимущество. До моего прихода, видимо, некому было об этом думать. Календарь сезона создан так, что у нас не было ни одного лишнего дня на подготовку. Сейчас возвращаемся в Астану. Видимо, до меня сборная была бесхозной. Я подал документы, чтобы у нас было несколько лишних дней для занятий. Многие игроки получили опыт, надеемся, что это сработает в следующем цикле», — сказал Черчесов на пресс-конференции, видео которой опубликовано в официальном канале КФФ в YouTube.