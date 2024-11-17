Черчесов рассказал о недостаточной поддержке сборной Казахстана

Сборная Казахстана в воскресенье потерпела на выезде разгромное поражение от команды Норвегии со счетом 0:5. По итогам группового этапа Лиги наций казахстанцы вылетели из лиги B. Под руководством Черчесова сборная набрала одно очко в шести матчах при разнице мячей — 0:15.
«Мы не играли ни разу в Астане на синтетическом газоне, где у нас могло быть преимущество. До моего прихода, видимо, некому было об этом думать. Календарь сезона создан так, что у нас не было ни одного лишнего дня на подготовку. Сейчас возвращаемся в Астану. Видимо, до меня сборная была бесхозной. Я подал документы, чтобы у нас было несколько лишних дней для занятий. Многие игроки получили опыт, надеемся, что это сработает в следующем цикле», — сказал Черчесов на пресс-конференции, видео которой опубликовано в официальном канале КФФ в YouTube.
«Единственный матч в этом розыгрыше, где мы не сделали грубых ошибок, это первая игра, поэтому там и взяли очко. Понятно, что сегодня играли с хорошей командой, она оказывала давление, но само давление ни о чем не говорит. Но потом сами себе привезли гол. Практически все голы были из-за каких-то невынужденных ошибок. В следующем розыгрыше эти ошибки надо убирать. Новый цикл начинаем с чистого листа», — добавил тренер.
Черчесов возглавляет сборную Казахстана с лета 2024 года. В 2016—2021 годах он был главным тренером сборной России, под его руководством команда дошла до ¼ финала домашнего чемпионата мира 2018 года.