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Представители сборной Украины отказались общаться по-русски на конференции

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров и нападающий Роман Яремчук отказались общаться на русском языке на пресс-конференции перед матчем Лиги наций УЕФА против команды Албании.

Источник: Pat Elmont - UEFA/UEFA via Getty Images

Сборная Албании примет команду Украины во вторник в Тиране. На предматчевой пресс-конференции Ребров начал свое выступление с комментария на украинском языке. Предоставленный албанской стороной переводчик просил повторить его слова на русском, на что пресс-атташе украинской сборной по-английски ответил: «No Russian».

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Ребров добавил, что может отвечать на вопросы на английском языке. В дальнейшем к пресс-конференции присоединилась другая переводчица, которая переводила вопросы албанских журналистов для украинской стороны на английский, Ребров и Яремчук отвечали по-английски.

Перед заключительным туром сборная Украины (5 очков) занимает последнее место в группе 1 лиги B, отставая на 2 балла от команд Грузии и Албании. Лидируют в квартете чехи (8).

В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте этого года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского Союза.

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