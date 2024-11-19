Сборная Албании примет команду Украины во вторник в Тиране. На предматчевой пресс-конференции Ребров начал свое выступление с комментария на украинском языке. Предоставленный албанской стороной переводчик просил повторить его слова на русском, на что пресс-атташе украинской сборной по-английски ответил: «No Russian».
Ребров добавил, что может отвечать на вопросы на английском языке. В дальнейшем к пресс-конференции присоединилась другая переводчица, которая переводила вопросы албанских журналистов для украинской стороны на английский, Ребров и Яремчук отвечали по-английски.
Перед заключительным туром сборная Украины (5 очков) занимает последнее место в группе 1 лиги B, отставая на 2 балла от команд Грузии и Албании. Лидируют в квартете чехи (8).
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте этого года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского Союза.