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Белорусские футболисты сыграли вничью с болгарами в Лиге наций

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси ничьей завершили выступление в Лиге наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: АБФФ

В своем последнем поединке группы С3 в Софии белорусы разошлись миром с болгарами — 1:1. Гости начали встречу очень нервозно, сразу допустили несколько ошибок в обороне и на 13-й минуте Васил Панайотов вывел хозяев вперед. Белорусские футболисты постепенно пришли в себя и стали тревожить защитников и вратаря болгар, но до перерыва отыграться не удалось. Во второй половине матча белорусам все же удалось выровнять положение — на 70-й минуте отличился вышедший на замену Юрий Ковалев. В дальнейшем гости создали еще немало голевых моментов, но вырвать победу не удалось. В первом круге в номинально домашнем матче соперники разошлись миром — 0:0.

Результаты остальных игр подопечных Карлоса Алоса в Лиге наций: Беларусь — Люксембург — 1:0 и 1:1, Беларусь — Северная Ирландия — 0:0 и 0:2.

Первое место и прямую путевку в лигу В завоевали североирландцы, которые в гостевом поединке 6-го тура сыграли вничью с Люксембургом — 2:2. Болгары сыграют в стыковых поединках. Итоговое положение: Северная Ирландия — 11, очков, Болгария — 9, Беларусь — 7, Люксембург — 3.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 22 ноября, а сами встречи пройдут 20—23 марта 2025 года.

Болгария
1:1
Первый тайм: 1:0
Беларусь
Футбол, Лига наций C, Группа 3
18.11.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
Vasil Levski National Stadium
Главные тренеры
Илиан Илиев
Карлос Алос
Голы
Болгария
Васил Панайотов
(Марин Петков)
13′
Беларусь
Юрий Ковалев
(Евгений Яблонский)
70′
Составы команд
Болгария
1
Димитар Митов
2
Виктор Попов
77′
5
Алекс Петков
15
Симеон Петров
8
Андриан Краев
13
Фабиан Нюрнбергер
31′
17
Георгий Миланов
56′
75′
7
Георгий Русев
18
Васил Панайотов
90′
6
Валентин Антов
9
Александр Колев
76′
14
Филип Крастев
10
Радослав Кирилов
76′
19
Ахмед Ахмедов
16
Марин Петков
88′
3
Живко Атанасов
Беларусь
16
Федор Лапоухов
4
Александр Мартынович
6
Сергей Политевич
85′
13
Сергей Карпович
62′
9
Макс Эбонг
53′
17
Виталий Лисакович
2
Дмитрий Прищепа
10′
46′
19
Юрий Ковалев
5
Денис Поляков
59′
3
Павел Забелин
10
Валерий Громыко
59′
14
Евгений Яблонский
64′
18
Валерий Бочеров
59′
23
Дмитрий Антилевский
7
Евгений Шикавка
73′
8
Павел Савицкий
Статистика
3
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
5
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
3
17
Фолы
18
5
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Аллард Линдхаут
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Болгария
Беларусь
Лига наций: таблица и календарь