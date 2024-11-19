Белорусские футболисты сыграли вничью с болгарами в Лиге наций

В своем последнем поединке группы С3 в Софии белорусы разошлись миром с болгарами — 1:1. Гости начали встречу очень нервозно, сразу допустили несколько ошибок в обороне и на 13-й минуте Васил Панайотов вывел хозяев вперед. Белорусские футболисты постепенно пришли в себя и стали тревожить защитников и вратаря болгар, но до перерыва отыграться не удалось. Во второй половине матча белорусам все же удалось выровнять положение — на 70-й минуте отличился вышедший на замену Юрий Ковалев. В дальнейшем гости создали еще немало голевых моментов, но вырвать победу не удалось. В первом круге в номинально домашнем матче соперники разошлись миром — 0:0.