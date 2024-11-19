Определились все четвертьфиналисты футбольной Лиги наций

В заключительном туре группового этапа в квартете 1 лиги А сборная Хорватии сыграла вничью с командой Португалии (1:1). В другом матче группы шотландцы обыграли поляков (2:1). Сборная Португалии заняла первое место (14 очков), хорваты стали вторыми (8), третье место заняли шотландцы (7), четвертое — поляки (4). Сборная Польши вылетела в дивизион В, шотландские футболисты сыграют стыковые матчи за право сохранить прописку в элитном дивизионе.
В группе 4 сборная Дании на выезде сыграла вничью с командой Сербии (0:0), испанцы обыграли швейцарцев (3:2). Сборная Испании заняла первое место в группе (16 очков), далее расположились команды Дании (8), Сербии (6) и Швейцарии (2).
В число сеяных команд при жеребьевке четвертьфинальной стадии Лиги наций попали сборные, занявшие первые места в группах. Это команды Португалии, Франции, Германии и Испании. В числе несеянных оказались сборные Хорватии, Италии, Дании и Нидерландов.
Жеребьевка пройдет 22 ноября. Первые четвертьфинальные матчи состоятся 20 марта 2025 года, ответные — 23 марта. Финал турнира пройдет 8 июня.
Лига наций проводится в четвертый раз. Действующим победителем турнира является сборная Испании, также соревнование выигрывали команды Португалии (2019) и Франции (2021). Лига наций является этапом отбора на чемпионат мира 2026 года. Четыре лучшие команды среди победителей групп получат возможность сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство, если не займут два первых места в отборочной группе.