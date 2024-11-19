«No Russian». Тренер сборной Украины демонстративно замолчал и отказался говорить по-русски

«У нас очень молодая команда, которая была самой молодой на Евро-2024. Сейчас даже еще моложе, чем раньше. Молодые игроки нестабильны. Но я всегда говорю игрокам, что футбол — это сегодня. Это не о том, что ты покажешь завтра, когда сыграешь за клуб. Ты должен показывать свой максимум в национальной сборной. Я не думаю, что наши футболисты не показывают свой уровень. Сейчас мы будем противостоять Албании, большинство футболистов которой сыграли на Евро и выступают в топ-лигах», — сказал на пресс-конференции Ребров.