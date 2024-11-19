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«No Russian». Тренер сборной Украины демонстративно замолчал и отказался говорить по-русски

Инцидент на пресс-конференции перед матчем с Албанией.

Источник: Levan Verdzeuli/Getty Images

На пресс-конференции перед игрой Лиги наций между сборными Албании и Украины произошел неприятный инцидент. Принимающая сторона предоставила украинцам переводчика, владеющего русским языком, а не украинским. В ответ главный тренер Сергей Ребров и нападающий Роман Яремчук перешли на английский.

Что произошло на пресс-конференции

Главный тренер украинцев Сергей Ребров начал пресс-конференцию на украинском языке, однако переводчик попросил его переключиться на русский — он не владел украинским. В ответ Ребров демонстративно замолчал, а пресс-атташе команды сказал по-английски: «No Russian» («Не на русском», — в переводе с анг.). Тренер заявил, что может продолжить пресс-конференцию на английском. На этом стороны сошлись.

Как оказалось, албанцы намеренно предоставили переводчика со знанием русского языка. Представитель сборной Албании после пресс-конференции объяснил произошедшее: он посчитал языки похожими и решил, что у украинцев не возникнет проблем поговорить на нем с переводчиком.

Как команды выступают в Лиге наций

Также на пресс-конференции Ребров поделился ожиданиями от игры с албанцами — украинцам необходимо набирать три очка, чтобы уходить с последнего места в группе. Сборная набрала пять баллов в пяти играх и на два пункта отстала от Албании и Грузии, от лидирующей в квартете Чехии Украина отъехала на три очка.

Футбол
Лига наций B 2024/2025
19.11.2024, 22:45
Албания
-
Украина
-

«У нас очень молодая команда, которая была самой молодой на Евро-2024. Сейчас даже еще моложе, чем раньше. Молодые игроки нестабильны. Но я всегда говорю игрокам, что футбол — это сегодня. Это не о том, что ты покажешь завтра, когда сыграешь за клуб. Ты должен показывать свой максимум в национальной сборной. Я не думаю, что наши футболисты не показывают свой уровень. Сейчас мы будем противостоять Албании, большинство футболистов которой сыграли на Евро и выступают в топ-лигах», — сказал на пресс-конференции Ребров.

Албания до сих пор претендует на первое место в группе — нужна победа и ничья Грузии с Чехией в параллельной встрече. В матче первого круга красно-черные обыграли Украину на выезде (2:1). На прошедшем Евро-2024 они, как и соперник, заняли последнее место в группе.

Источник: AP 2024

Ранее у Шевченко были проблемы из-за русского языка

В 2021 году на пресс-конференции перед игрой ¼ финала Евро с Англией от Украины выступали главный тренер Андрей Шевченко и футболист Александр Зинченко. Оба удивили тем, что давали интервью на русском языке, хотя в их стране уже тогда требовали общаться с прессой на украинском. Шевченко и Зинченко раскритиковали на родине. Тренер покинул сборную практически сразу после турнира. Украинский журналист Артем Франков в разговоре с «СЭ» намекал, что у Шевченко могли возникнуть проблемы с руководством в сборной, в том числе из-за русского языка.

«Его же частенько обкладывали не за то, что он, допустим, выпускал на поле Марлоса, а потому, что он и его подопечные говорили по-русски! Вот это кое-кому очень не нравилось. И это вызывало нормальную реакцию у тренера: да какая вам разница, на каком языке я говорю! Да хоть по-китайски, вы что, издеваетесь?!» — рассказывал Франков.

Зинченко же вскоре изменил позицию. 24 октября вышла автобиография футболиста, где он рассказал, что после февраля 2022 года принял решение говорить только на украинском языке. «В тот момент я был так зол, что поклялся никогда больше не говорить по-русски. С тех пор только на украинском», — говорится в книге.

Грузия
1:1
Первый тайм: 0:1
Украина
Футбол, Лига наций B,
16.11.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Adjarabet Arena
Главные тренеры
Вилли Саньоль
Сергей Ребров
Голы
Грузия
Жорж Микаутадзе
76′
Украина
Соломон Кверквелия
7′
Составы команд
Грузия
12
Георгий Мамардашвили
2
Отар Какабадзе
4
Гурам Кашия
14
Лука Лочошвили
31′
6
Георгий Кочорашвили
7
Хвича Кварацхелия
5
Соломон Кверквелия
67′
13
Георгий Гочолеишвили
70′
10
Георгий Чакветадзе
46′
9
Зурико Давиташвили
17
Отар Китеишвили
86′
20
Анзор Меквабишвили
8
Буду Зивзивадзе
67′
21
Георгий Цитаишвили
19
Леван Шенгелия
67′
22
Жорж Микаутадзе
Украина
12
Анатолий Трубин
2
Ефим Конопля
13
Илья Забарный
16
Виталий Миколенко
83′
22
Николай Матвиенко
7
Михаил Мудрик
84′
6
Владимир Бражко
80′
21
Иван Калюжный
8
Георгий Судаков
86′
14
Александр Назаренко
10
Николай Шапаренко
52′
64′
15
Дмитрий Крыськив
11
Артем Довбик
80′
9
Роман Яремчук
20
Александр Зубков
3′
64′
19
Алексей Гуцуляк
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
7
3
Удары в створ
3
1
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
4
8
Фолы
17
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Украина
Албания
Лига наций: таблица и календарь