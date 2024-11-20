Украинцы обыграли албанцев и сыграют за выход в высший дивизион Лиги наций.

По итогам группового этапа сборная Чехии (11 очков) стала первой и напрямую вышла в лигу А. Украинцы (8) стали вторыми и поборются в стыковых матчах за повышение в дивизионе. Сборная Грузии (7) стала третьей и поборется за сохранение прописки в лиге В, албанцы (7) стали четвертыми и следующий розыгрыш турнира проведут в лиге С.