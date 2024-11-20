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Украинцы обыграли албанцев и сыграют за выход в высший дивизион Лиги наций

Украинцы обыграли албанцев и сыграют за выход в высший дивизион Лиги наций.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сборная Украины по футболу обыграла команду Албании в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча группы 1 лиги В прошла в Тиране и завершилась со счетом 2:1 в пользу украинской команды, у которой отличились Александр Зинченко (5-я минута) и Роман Яремчук (10). В составе хозяев забил Недим Байрами (75, с пенальти).

В другом матче квартета чехи обыграли на выезде сборную Грузии (2:1).

По итогам группового этапа сборная Чехии (11 очков) стала первой и напрямую вышла в лигу А. Украинцы (8) стали вторыми и поборются в стыковых матчах за повышение в дивизионе. Сборная Грузии (7) стала третьей и поборется за сохранение прописки в лиге В, албанцы (7) стали четвертыми и следующий розыгрыш турнира проведут в лиге С.

В группе 4 сборная Уэльса разгромила дома исландцев (4:1). Проигравшие предыдущие пять встреч черногорцы нанесли дома поражение сборной Турции (3:1). Валлийцы (12 очков) заняли первое место и вышли в лигу А, турки (11) стали вторыми, исландцы (7) — третьими, сборная Черногории (3) заняла последнее место в группе.

Албания
1:2
Первый тайм: 0:2
Украина
Футбол, Лига наций B,
19.11.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
Air Albania Stadium
Главные тренеры
Силвинью
Сергей Ребров
Голы
Албания
Недим Байрами
75′
Украина
Александр Зинченко
5′
Роман Яремчук
(Ефим Конопля)
10′
Составы команд
Албания
1
Томас Стракоша
2
Иван Бальиу
3
Марио Митай
79′
5
Арлинд Айети
18
Ардиан Исмайли
8
Кристьян Асллани
14
Казим Лячи
90′
15
Таулант Сефери
20
Юльбер Рамадани
76′
7
Индрит Туци
80′
9
Ясир Асани
46′
10
Недим Байрами
69′
17
Эрнест Мучи
51′
21
Арбер Ходжа
19
Мирлинд Даку
46′
11
Мюрто Узуни
Украина
12
Анатолий Трубин
13
Илья Забарный
16
Виталий Миколенко
22
Николай Матвиенко
8
Георгий Судаков
21
Иван Калюжный
2
Ефим Конопля
76′
3
Алексей Сыч
17
Александр Зинченко
69′
10
Николай Шапаренко
7
Михаил Мудрик
85′
4
Максим Таловеров
9
Роман Яремчук
76′
11
Артем Довбик
80′
19
Алексей Гуцуляк
85′
14
Александр Назаренко
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
15
3
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
3
12
Фолы
17
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Украина
Албания
Чехия
Грузия
Лига наций: таблица и календарь