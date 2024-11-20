Украинцы обыграли албанцев и сыграют за выход в высший дивизион Лиги наций.

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сборная Украины по футболу обыграла команду Албании в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги наций УЕФА.
Встреча группы 1 лиги В прошла в Тиране и завершилась со счетом 2:1 в пользу украинской команды, у которой отличились Александр Зинченко (5-я минута) и Роман Яремчук (10). В составе хозяев забил Недим Байрами (75, с пенальти).
В другом матче квартета чехи обыграли на выезде сборную Грузии (2:1).
По итогам группового этапа сборная Чехии (11 очков) стала первой и напрямую вышла в лигу А. Украинцы (8) стали вторыми и поборются в стыковых матчах за повышение в дивизионе. Сборная Грузии (7) стала третьей и поборется за сохранение прописки в лиге В, албанцы (7) стали четвертыми и следующий розыгрыш турнира проведут в лиге С.
В группе 4 сборная Уэльса разгромила дома исландцев (4:1). Проигравшие предыдущие пять встреч черногорцы нанесли дома поражение сборной Турции (3:1). Валлийцы (12 очков) заняли первое место и вышли в лигу А, турки (11) стали вторыми, исландцы (7) — третьими, сборная Черногории (3) заняла последнее место в группе.