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Покер Дьёкереша помог шведам разгромить Азербайджан в Лиге наций

Покер Дьёкереша помог шведам разгромить сборную Азербайджана в Лиге наций УЕФА.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сборная Швеции по футболу разгромила команду Азербайджана в домашнем матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча группы 1 лиги С прошла в Сольне и окончилась победой хозяев со счетом 6:0. Дубль сделал Деян Кулушевски (10-я и 57-я минуты), покер оформил Виктор Дьёкереш (26, 37, 58, 70). На 49-й минуте нападающий хозяев Александер Исак не сумел реализовать пенальти.

В другом матче дня словаки на своем поле победили сборную Эстонии (1:0).

Шведы с 16 очками стали лучшими в своем квартете и вернулись в лигу В. Занявшая второе место сборная Словакии (13 очков) сыграет в стыковых матчах за повышение в дивизионе. Эстонцы (4) стали третьими, сборная Азербайджана (1) опустилась лигу D.

В группе 2 лиги D сборная Мальты дома сыграла вничью с командой Андорры (0:0). По итогам группового этапа в лигу С вышла команда Молдавии (9 очков). Мальтийцы (7) сыграют за выход в третий дивизион, андоррцы (1) остались в лиге D.

Швеция
6:0
Первый тайм: 3:0
Азербайджан
Футбол, Лига наций C, Группа 1
19.11.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
Strawberry Arena
Главные тренеры
Йон Даль Томассон
Фернанду Сантуш
Голы
Швеция
Деян Кулушевски
10′
Виктор Дьекереш
(Деян Кулушевски)
26′
Виктор Дьекереш
(Себастиан Нанаси)
37′
Деян Кулушевски
57′
Виктор Дьекереш
58′
Виктор Дьекереш
70′
Нереализованные пенальти
Швеция
Александр Исак
45+2′
Составы команд
Швеция
12
Виктор Йоханссон
15
Карл Старфельт
13
Кен Сема
14
Антон Салетрос
21
Деян Кулушевски
9
Александр Исак
5
Габриэль Гудмундссон
60′
90′
20
Нильс Зеттерстрем
16
Йеспер Чельстрем
66′
7
Лукас Бергвалль
18
Ясин Айяри
53′
2
Эмиль Хольм
22
Себастиан Нанаси
66′
10
Эмиль Форсберг
17
Виктор Дьекереш
90′
19
Исак Лидберг
Азербайджан
23
Рза Джафаров
4
Бахлул Мустафазаде
73′
5
Антон Кривоцюк
23′
7
Джошгун Диниев
57′
17
Турал Байрамов
88′
10
Махир Эмрели
2
Амин Сейдиев
54′
56′
21
Аббас Гусейнов
15
Бадави Гусейнов
46′
14
Гисмат Алиев
9
Нариман Ахунзаде
46′
18
Джейхун Нуриев
20
Алексей Исаев
63′
22
Муса Гурбанлы
6
Озан Кокчу
46′
11
Рамиль Шейдаев
Статистика
1
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
34
Удары (всего)
4
14
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
12
Угловые
1
10
Фолы
16
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Павел Рачковски
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Швеция
Азербайджан
Лига наций: таблица и календарь