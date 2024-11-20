Покер Дьёкереша помог шведам разгромить Азербайджан в Лиге наций

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сборная Швеции по футболу разгромила команду Азербайджана в домашнем матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Встреча группы 1 лиги С прошла в Сольне и окончилась победой хозяев со счетом 6:0. Дубль сделал Деян Кулушевски (10-я и 57-я минуты), покер оформил Виктор Дьёкереш (26, 37, 58, 70). На 49-й минуте нападающий хозяев Александер Исак не сумел реализовать пенальти.
В другом матче дня словаки на своем поле победили сборную Эстонии (1:0).
Шведы с 16 очками стали лучшими в своем квартете и вернулись в лигу В. Занявшая второе место сборная Словакии (13 очков) сыграет в стыковых матчах за повышение в дивизионе. Эстонцы (4) стали третьими, сборная Азербайджана (1) опустилась лигу D.
В группе 2 лиги D сборная Мальты дома сыграла вничью с командой Андорры (0:0). По итогам группового этапа в лигу С вышла команда Молдавии (9 очков). Мальтийцы (7) сыграют за выход в третий дивизион, андоррцы (1) остались в лиге D.