Покер Дьёкереша помог шведам разгромить Азербайджан в Лиге наций

В группе 2 лиги D сборная Мальты дома сыграла вничью с командой Андорры (0:0). По итогам группового этапа в лигу С вышла команда Молдавии (9 очков). Мальтийцы (7) сыграют за выход в третий дивизион, андоррцы (1) остались в лиге D.