Мирча Луческу: сборная Косова унизила нас, а их оштрафовали на € 6 тыс., просто смешно!

«Они должны были вернуться максимум через 15 минут. Они унизили нас, а затем разгромили раздевалку. Это неприемлемо. Я просто не могу с этим смириться. Они были оштрафованы на € 6 тыс., это просто смешно!», — приводит слова Луческу журналист Эмануэль Росу в социальной сети X (ранее Twitter).